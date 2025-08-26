Нерухомість у власності — без яких документів можна втратити все

Жінка та чоловік вивчають документи. Фото: Freepik

Власність на нерухомість — це не лише ключі від квартири чи будинку, а й цілий пакет документів, які підтверджують ваше право на неї. Без цих паперів ви можете зіткнутися з проблемами під час продажу, дарування чи навіть просто використання майна.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які документи мають бути у кожного власника нерухомості, щоб бути спокійним за своє майно.

Реклама

Читайте також:

Право власності на нерухомість

Головним документом для кожного власника є підтвердження права власності. Це може бути:

Договір купівлі-продажу — якщо ви купили квартиру чи будинок. Договір дарування — якщо майно вам подарували. Свідоцтво про право на спадщину — якщо нерухомість дісталася у спадок. Рішення суду — якщо право власності встановлено через суд. Договір міни чи довічного утримання — для специфічних випадків.

Усі ці папери підлягають державній реєстрації відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень". Без цього майно не можна продати, подарувати чи передати у спадщину.

Технічний паспорт на нерухомість

Ще один важливий документ — технічний паспорт. Він містить детальну інформацію про об’єкт нерухомості: планування, площу, кількість кімнат, технічні характеристики.

Техпаспорт видає БТІ (Бюро технічної інвентаризації) або сертифікований інженер. Цей документ потрібен для:

оформлення угод (купівля, продаж, дарування);

перепланування чи реконструкції;

підключення комунальних послуг.

Власникам варто пам’ятати, що застарілий техпаспорт іноді потрібно оновити, особливо якщо були перепланування.

Витяг з державного реєстру прав

Кожен власник може отримати витяг з реєстру, який підтверджує актуальність інформації про його нерухомість. Цей документ часто запитують банки при оформленні іпотеки, нотаріуси під час угод та навіть суди у випадку спорів.

Витяг підтверджує, що власник єдиний і немає арештів чи інших обтяжень на майно. Його можна отримати в електронному вигляді через портал "Дія" або у нотаріуса.

Договір купівлі-продажу або інший правовстановлюючий акт

Усі операції з нерухомістю оформлюються нотаріально. Саме договір купівлі-продажу чи дарування підтверджує, що угода була проведена законно. Якщо власник отримав житло у спадщину, то головним документом є свідоцтво про право на спадщину, видане згідно з Цивільним кодексом України.

Якщо нерухомість подарована, то основою виступає договір дарування. У кожному випадку ці документи треба зберігати все життя.

Документи на землю під будинком

Якщо ви власник будинку чи іншої споруди, розташованої на земельній ділянці, вам потрібні документи на землю, що регулюються Земельним кодексом України. Адже право на будинок ще не означає право на ділянку.

Це може бути:

Державний акт на право власності на землю (старого зразка).

Витяг з Державного земельного кадастру з кадастровим номером.

Договір оренди землі, якщо ділянка не у вашій власності.

Кадастровий номер — це унікальний код ділянки, без якого неможливо продати чи передати нерухомість. Перевірте, чи є у вас витяг з кадастру, і чи збігається він з даними в реєстрі.

Якщо цього документа немає, можуть виникнути складнощі з продажем, реєстрацією або забудовою.

Додаткові документи для власників

Окрім основних документів, можуть знадобитися й інші, залежно від ситуації:

Довідка про відсутність заборгованості за комунальні послуги — потрібна при продажі чи даруванні. Згода співвласників — якщо нерухомість у спільній власності (наприклад, подружжя). Дозвіл на перепланування — якщо ви змінювали планування квартири чи будинку. Договір іпотеки — якщо нерухомість куплена в кредит, і він ще не погашений.

Ці документи не завжди обов’язкові, але краще мати їх під рукою, щоб уникнути затримок чи проблем.

Як повідомлялось, для того щоб стати повноцінним власником придбаної квартири в новобудові, необхідно пройти обов’язкову державну реєстрацію. Ця процедура передбачає внесення інформації про право власності до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що надає власнику право вільно володіти, користуватися та розпоряджатися своїм житлом.

Також ми розповідали, що скасування права власності на будинок — це складний юридичний процес, який відбувається за умови помилок в оформленні документів, незаконних дій або на підставі рішення суду. Оскільки закон захищає власників, ця процедура не є простою.