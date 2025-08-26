Недвижимость в собственности — без каких документов можно потерять все

Женщина и мужчина изучают документы. Фото: Freepik

Собственность на недвижимость — это не только ключи от квартиры или дома, но и целый пакет документов, подтверждающих ваше право на нее. Без этих бумаг вы можете столкнуться с проблемами при продаже, дарении или даже просто использовании имущества.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие документы должны быть у каждого владельца недвижимости, чтобы быть спокойным за свое имущество.

Право собственности на недвижимость

Главным документом для каждого владельца является подтверждение права собственности. Это может быть:

Договор купли-продажи — если вы купили квартиру или дом. Договор дарения — если имущество вам подарили. Свидетельство о праве на наследство — если недвижимость досталась по наследству. Решение суда — если право собственности установлено через суд. Договор мены или пожизненного содержания — для специфических случаев.

Все эти бумаги подлежат государственной регистрации в соответствии с Законом Украины "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений". Без этого имущество нельзя продать, подарить или передать по наследству.

Технический паспорт на недвижимость

Еще один важный документ — технический паспорт. Он содержит подробную информацию об объекте недвижимости: планировку, площадь, количество комнат, технические характеристики.

Техпаспорт выдает БТИ (Бюро технической инвентаризации) или сертифицированный инженер. Этот документ нужен для:

оформления сделок (купля, продажа, дарение);

перепланировки или реконструкции;

подключения коммунальных услуг.

Владельцам стоит помнить, что устаревший техпаспорт иногда нужно обновить, особенно если были перепланировки.

Выписка из государственного реестра прав

Каждый владелец может получить выписку из реестра, которая подтверждает актуальность информации о его недвижимости. Этот документ часто запрашивают банки при оформлении ипотеки, нотариусы во время сделок и даже суды в случае споров.

Выписка подтверждает, что владелец единственный и нет арестов или других обременений на имущество. Его можно получить в электронном виде через портал "Дія" или у нотариуса.

Договор купли-продажи или другой правоустанавливающий акт

Все операции с недвижимостью оформляются нотариально. Именно договор купли-продажи или дарения подтверждает, что сделка была проведена законно. Если владелец получил жилье по наследству, то главным документом является свидетельство о праве на наследство, выданное согласно Гражданскому кодексу Украины.

Если недвижимость подарена, то основой выступает договор дарения. В каждом случае эти документы надо хранить всю жизнь.

Документы на землю под домом

Если вы владелец дома или другого сооружения, расположенного на земельном участке, вам нужны документы на землю, регулируемые Земельным кодексом Украины. Ведь право на дом еще не означает право на участок.

Это может быть:

Государственный акт на право собственности на землю (старого образца).

Выписка из Государственного земельного кадастра с кадастровым номером.

Договор аренды земли, если участок не в вашей собственности.

Кадастровый номер — это уникальный код участка, без которого невозможно продать или передать недвижимость. Проверьте, есть ли у вас выписка из кадастра, и совпадает ли она с данными в реестре.

Если этого документа нет, могут возникнуть сложности с продажей, регистрацией или застройкой.

Дополнительные документы для владельцев

Кроме основных документов, могут понадобиться и другие, в зависимости от ситуации:

Справка об отсутствии задолженности за коммунальные услуги — нужна при продаже или дарении. Согласие совладельцев — если недвижимость в совместной собственности (например, супругов). Разрешение на перепланировку — если вы меняли планировку квартиры или дома. Договор ипотеки — если недвижимость куплена в кредит, и он еще не погашен.

Эти документы не всегда обязательны, но лучше иметь их под рукой, чтобы избежать задержек или проблем.

