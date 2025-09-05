Почему некоторые квартиры продаются очень долго — ключевые причины

Женщина передает ключи. Фото: Freepik

Рынок недвижимости в 2025 году требует гибкости, и есть такие квартиры, которые зависают в продаже надолго. Если ваша квартира долго не продается, проверьте, не попадает ли она в одну из описанных категорий и как лучше устранить недостатки. Правильная подготовка может сократить время продажи с месяцев до недель.

Чтобы квартира продалась быстро, она должна соответствовать трем критериям, отмечают эксперты агентства недвижимости Puzzle House Group.

Большие квартиры без логической планировки

Квартиры площадью 120-150 кв. м в стандартных панельных домах часто остаются без покупателей. Почему большой метраж — это не всегда преимущество. Если пространство не имеет четкого назначения, например, огромная гостиная без нормальной кухни или кладовки, покупатели теряют интерес.

"Люди хотят практичность. Квартира должна быть удобной для жизни, а не просто большой. Бессмысленный метраж затрудняет продажу", — отмечают эксперты Puzzle House Group.

Покупатели в 2025 году ценят функциональность. Например, квартира с тремя спальнями, но без достаточного места для хранения или с маленькой кухней, заставляет задуматься о дополнительных расходах на перепланировку. Это отпугивает, ведь большинство хочет заехать и жить, а не вкладываться в ремонт.

Устаревшая планировка квартир

Квартиры с планировкой "из прошлого" — еще одна причина долгих продаж. Узкие комнаты, расположенные "поездом", проходные спальни или кухни на 5-6 кв. м в квартирах 60-70 кв. м уже не соответствуют современным стандартам.

"Покупатели сразу думают: "Это нужно все переделывать". А это дополнительные расходы и время", — комментируют в Puzzle House Group.

Современный покупатель ищет открытое пространство, удобные спальни и кухню, где можно собраться с семьей. Если планировка напоминает советские времена, даже низкая цена не спасет.

Локация без инфраструктуры

Месторасположение — один из ключевых факторов. Квартиры в отдаленных районах с плохой транспортной доступностью или без развитой инфраструктуры продаются трудно. Например, старые застройки без супермаркетов, школ или остановок поблизости отпугивают покупателей.

"В 2025 году люди не хотят жить в изоляции, даже если бюджет ограничен. Удобство и доступность — в приоритете", — делятся наблюдениями эксперты.

Покупатели готовы платить больше за квартиру в районе с хорошей инфраструктурой, чем экономить, но жить вдали от цивилизации. Если ваша квартира в таком районе, подумайте, как подчеркнуть ее сильные стороны, например, тишину или природу поблизости, но будьте готовы к снижению цены.

Завышенная цена недвижимости

Эмоциональная привязка к квартире часто мешает продавцам. Многие устанавливают цену, исходя из расходов на ремонт 10 лет назад или личных воспоминаний. Но рынок диктует свои правила.

"Покупатель оценивает квартиру по рыночным стандартам, а не по вашей ностальгии. Завышенная цена — гарантия, что квартира будет стоять без движения", — отмечают в Puzzle House Group.

Перед продажей проверьте цены на похожие объекты в вашем районе. Объективная оценка поможет избежать завышенных ожиданий и ускорит продажу.

Юридические проблемы квартир

Квартиры с юридическими сложностями — это красный флаг для покупателей. Путаная история собственности, неоформленные документы, наследство или долги за коммунальные услуги отпугивают даже тех, кто заинтересовался.

"Большинство покупателей не пойдут на просмотр, если есть хотя бы намек на юридические риски. Все должно быть прозрачно", — объясняют специалисты.

Чтобы избежать проблем, проверьте документы заранее. Если есть сложности, обратитесь к экспертам, которые помогут решить вопрос до выставления квартиры на продажу.

