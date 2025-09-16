Ціни на однокімнатні квартири в Україні — де подешевшало житло

Люди оглядають квартиру. Фото: Freepik

Ринок житла в Україні залишається чутливим до війни, економічної нестабільності та внутрішньої міграції. Медіанні ціни на однокімнатні квартири у більшості міст за останній рік зросли на 15-25%. Але і є міста з несподіваними винятками.

За даними аналітиків OLX Нерухомість, у серпні 2025 року медіанна вартість купівлі однокімнатної квартири зросла в середньому на 13% у гривні та майже на стільки ж у доларах.

Попит підігріває як бажання людей забезпечити себе житлом у безпечніших регіонах, так і прагнення зберегти кошти у нерухомості, яка традиційно вважається захисним активом.

У містах Заходу України ціни піднялися особливо відчутно. Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль і Ужгород стали лідерами за темпами зростання. В Ужгороді та Одесі експерти зафіксували рекордне подорожчання, що пояснюється високим попитом при обмеженій пропозиції.

Де квартири подешевшали

На тлі загального зростання лише два міста стали винятком. У Херсоні медіанна ціна на однокімнатне житло знизилася на 6% і склала близько 580 тисяч гривень, або 14 тисяч доларів.

У Запоріжжі падіння було скромнішим — 2%, до 647 тисяч гривень, що дорівнює 15,6 тисячі доларів. Це найнижчі показники серед усіх великих міст України.

Зниження пов’язане насамперед із близькістю до лінії фронту. Інвестори та покупці розглядають ці регіони як більш ризиковані, що зменшує попит. У результаті навіть ті, хто планує продаж, змушені коригувати ціни вниз, зазначають фахівці.

Вплив географії та безпеки на ціни

Зараз фактор безпеки стає головним драйвером ціноутворення — там, де відносно спокійніше, вартість житла стрімко зростає. А там, де ризики залишаються високими, попит знижується і ціни падають.

Приклад Херсона та Запоріжжя наочно показує, як географічна близькість до бойових дій визначає динаміку ринку. Це також сигналізує, що повернення інтересу покупців можливе лише за умови стабілізації ситуації.

Що буде з ринком у майбутньому

Експерти очікують, що протягом наступного року зростання цін у містах Заходу України та у великих мегаполісах продовжиться. Причини — незмінний попит з боку переселенців, обмежена кількість новобудов і загальна інфляція.

У регіонах із високим рівнем небезпеки ситуація, ймовірно, залишиться нестабільною. Якщо бойові дії продовжаться, то ціни утримуватимуться на низькому рівні. Водночас після деокупації та відновлення економічної активності можливий швидкий стрибок, адже житло тут найдешевше у країні.

