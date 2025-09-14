Відео
Головна Нерухомість Право власності — за яких умов припиняється у 2025 році

Право власності — за яких умов припиняється у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 10:50
За яких умов припиняється право власності на нерухомість — правила та нюанси у 2025 році
Жінка з документами. Фото: Freepik

Право власності на нерухомість в Україні захищається законом, але є випадки, коли воно може бути припинене. Це відбувається як за ініціативою самого власника, так і з причин, що не залежать від його волі. 

У 2025 році такі питання залишаються актуальними, адже війна, ринок житла та законодавчі зміни створюють нові виклики для власників, наголошують юристи Безоплатної правничої допомоги.

Читайте також:

Підстави для втрати права власності

Основні випадки припинення права власності визначені Цивільним кодексом України. Серед них:

  • відчуження майна через продаж, дарування або обмін;
  • відмова від права власності;
  • смерть власника та передання майна у спадщину;
  • примусове відчуження у суспільних інтересах;
  • знищення об’єкта нерухомості;
  • рішення суду про конфіскацію або витребування майна.

Кожна з цих підстав має свої особливості й наслідки для власника та його спадкоємців.

Відчуження майна власником

Найпоширеніший випадок — це добровільне відчуження. Коли власник продає, дарує або міняє свою нерухомість, його право припиняється з моменту державної реєстрації нового власника. 

"Це звична практика, яка забезпечує оборот майна на ринку", — зазначає юрист Радіон Кирилкін.

Відмова від права власності

Власник може офіційно відмовитися від права власності. Для цього потрібно звернутися до державного реєстратора з відповідною заявою. 

Однак така відмова не звільняє людину від боргів чи зобов’язань, пов’язаних із майном, наприклад, щодо сплати податків за попередні періоди.

Спадкування і смерть власника

У разі смерті власника право власності припиняється, а майно переходить спадкоємцям. Якщо спадкоємців немає, майно визнається відумерлою спадщиною та переходить у власність держави чи громади.

Примусове припинення права

Особливу увагу заслуговують випадки, коли право власності припиняється примусово. Це може статися у таких ситуаціях:

  • вилучення земельної ділянки для суспільних потреб;
  • конфіскація майна за вироком суду;
  • звернення стягнення на предмет іпотеки через борги.

Зараз особливо актуальним залишається питання викупу та вилучення нерухомості для будівництва об’єктів відновлення інфраструктури.

Знищення нерухомості

Ще однією підставою є знищення об’єкта. Якщо будинок або квартира фізично перестають існувати внаслідок руйнування, право власності також припиняється. В умовах війни це питання особливо болюче, адже сотні будівель зруйновані обстрілами.

Судові рішення та спори

Часто право власності втрачається через судові рішення. Це стосується ситуацій із подвійними продажами, підробленими документами або незаконним набуттям майна. 

У таких випадках суд визнає угоду недійсною та повертає майно законному власнику.

Як захистити право власності

Щоб уникнути ризиків, юристи радять:

  • завжди перевіряти документи перед купівлею нерухомості;
  • своєчасно реєструвати право у державному реєстрі;
  • не ігнорувати сплату податків та комунальних платежів;
  • уважно ставитися до спадкових питань;
  • консультуватися з юристами у разі спорів.

Як повідомлялось, наявність правильних документів, що підтверджують право власності на житло, є надзвичайно важливою. Без них неможливо укласти жодну угоду з нерухомістю, чи то продаж, дарування, спадщина або іпотека, а будь-які помилки можуть призвести до тривалих судових спорів.

Також ми розповідали, що українське законодавство встановило принцип єдності, згідно з яким право власності на будинок автоматично включає й право на землю під ним. Це значно спростило оформлення документів та зменшило кількість суперечок між власниками. 

нерухомість документи будинок квартира власність
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
