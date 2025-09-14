При каких условиях прекращается право собственности на недвижимость — правила и нюансы в 2025 году

Право собственности — при каких условиях прекращается в 2025 году
Право собственности на недвижимость в Украине защищается законом, но есть случаи, когда оно может быть прекращено. Это происходит как по инициативе самого владельца, так и по причинам, не зависящим от его воли.
В 2025 году такие вопросы остаются актуальными, ведь война, рынок жилья и законодательные изменения создают новые вызовы для владельцев, отмечают юристы Безоплатной правовой помощи.
Основания для утраты права собственности
Основные случаи прекращения права собственности определены Гражданским кодексом Украины. Среди них:
- отчуждение имущества через продажу, дарение или обмен;
- отказ от права собственности;
- смерть владельца и передача имущества по наследству;
- принудительное отчуждение в общественных интересах;
- уничтожение объекта недвижимости;
- решение суда о конфискации или истребовании имущества.
Каждое из этих оснований имеет свои особенности и последствия для собственника и его наследников.
Отчуждение имущества собственником
Самый распространенный случай - это добровольное отчуждение. Когда собственник продает, дарит или меняет свою недвижимость, его право прекращается с момента государственной регистрации нового владельца.
"Это привычная практика, которая обеспечивает оборот имущества на рынке", — отмечает юрист Радион Кирилкин.
Отказ от права собственности
Собственник может официально отказаться от права собственности. Для этого нужно обратиться к государственному регистратору с соответствующим заявлением.
Однако такой отказ не освобождает человека от долгов или обязательств, связанных с имуществом, например, по уплате налогов за предыдущие периоды.
Наследование и смерть владельца
В случае смерти собственника право собственности прекращается, а имущество переходит наследникам. Если наследников нет, имущество признается выморочным наследством и переходит в собственность государства или общины.
Принудительное прекращение права
Особого внимания заслуживают случаи, когда право собственности прекращается принудительно. Это может произойти в таких ситуациях:
- изъятие земельного участка для общественных нужд;
- конфискация имущества по приговору суда;
- обращение взыскания на предмет ипотеки из-за долгов.
Сейчас особенно актуальным остается вопрос выкупа и изъятия недвижимости для строительства объектов восстановления инфраструктуры.
Уничтожение недвижимости
Еще одним основанием является уничтожение объекта. Если дом или квартира физически перестают существовать вследствие разрушения, право собственности также прекращается. В условиях войны этот вопрос особенно болезненный, ведь сотни зданий разрушены обстрелами.
Судебные решения и споры
Часто право собственности теряется из-за судебных решений. Это касается ситуаций с двойными продажами, поддельными документами или незаконным приобретением имущества.
В таких случаях суд признает сделку недействительной и возвращает имущество законному владельцу.
Как защитить право собственности
Чтобы избежать рисков, юристы советуют:
- всегда проверять документы перед покупкой недвижимости;
- своевременно регистрировать право в государственном реестре;
- не игнорировать уплату налогов и коммунальных платежей;
- внимательно относиться к наследственным вопросам;
- консультироваться с юристами в случае споров.
Как сообщалось, наличие правильных документов, подтверждающих право собственности на жилье, является чрезвычайно важным. Без них невозможно заключить ни одну сделку с недвижимостью, будь то продажа, дарение, наследство или ипотека, а любые ошибки могут привести к длительным судебным спорам.
Также мы рассказывали, что украинское законодательство установило принцип единства, согласно которому право собственности на дом автоматически включает и право на землю под ним. Это значительно упростило оформление документов и уменьшило количество споров между владельцами.
