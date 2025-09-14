Видео
Право собственности — при каких условиях прекращается в 2025 году

Право собственности — при каких условиях прекращается в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 10:50
При каких условиях прекращается право собственности на недвижимость — правила и нюансы в 2025 году
Женщина с документами. Фото: Freepik

Право собственности на недвижимость в Украине защищается законом, но есть случаи, когда оно может быть прекращено. Это происходит как по инициативе самого владельца, так и по причинам, не зависящим от его воли.

В 2025 году такие вопросы остаются актуальными, ведь война, рынок жилья и законодательные изменения создают новые вызовы для владельцев, отмечают юристы Безоплатной правовой помощи.


Читайте также:

Основания для утраты права собственности

Основные случаи прекращения права собственности определены Гражданским кодексом Украины. Среди них:

  • отчуждение имущества через продажу, дарение или обмен;
  • отказ от права собственности;
  • смерть владельца и передача имущества по наследству;
  • принудительное отчуждение в общественных интересах;
  • уничтожение объекта недвижимости;
  • решение суда о конфискации или истребовании имущества.

Каждое из этих оснований имеет свои особенности и последствия для собственника и его наследников.

Отчуждение имущества собственником

Самый распространенный случай - это добровольное отчуждение. Когда собственник продает, дарит или меняет свою недвижимость, его право прекращается с момента государственной регистрации нового владельца.

"Это привычная практика, которая обеспечивает оборот имущества на рынке", — отмечает юрист Радион Кирилкин.

Отказ от права собственности

Собственник может официально отказаться от права собственности. Для этого нужно обратиться к государственному регистратору с соответствующим заявлением.

Однако такой отказ не освобождает человека от долгов или обязательств, связанных с имуществом, например, по уплате налогов за предыдущие периоды.

Наследование и смерть владельца

В случае смерти собственника право собственности прекращается, а имущество переходит наследникам. Если наследников нет, имущество признается выморочным наследством и переходит в собственность государства или общины.

Принудительное прекращение права

Особого внимания заслуживают случаи, когда право собственности прекращается принудительно. Это может произойти в таких ситуациях:

  • изъятие земельного участка для общественных нужд;
  • конфискация имущества по приговору суда;
  • обращение взыскания на предмет ипотеки из-за долгов.

Сейчас особенно актуальным остается вопрос выкупа и изъятия недвижимости для строительства объектов восстановления инфраструктуры.

Уничтожение недвижимости

Еще одним основанием является уничтожение объекта. Если дом или квартира физически перестают существовать вследствие разрушения, право собственности также прекращается. В условиях войны этот вопрос особенно болезненный, ведь сотни зданий разрушены обстрелами.

Судебные решения и споры

Часто право собственности теряется из-за судебных решений. Это касается ситуаций с двойными продажами, поддельными документами или незаконным приобретением имущества.

В таких случаях суд признает сделку недействительной и возвращает имущество законному владельцу.

Как защитить право собственности

Чтобы избежать рисков, юристы советуют:

  • всегда проверять документы перед покупкой недвижимости;
  • своевременно регистрировать право в государственном реестре;
  • не игнорировать уплату налогов и коммунальных платежей;
  • внимательно относиться к наследственным вопросам;
  • консультироваться с юристами в случае споров.

Как сообщалось, наличие правильных документов, подтверждающих право собственности на жилье, является чрезвычайно важным. Без них невозможно заключить ни одну сделку с недвижимостью, будь то продажа, дарение, наследство или ипотека, а любые ошибки могут привести к длительным судебным спорам.

Также мы рассказывали, что украинское законодательство установило принцип единства, согласно которому право собственности на дом автоматически включает и право на землю под ним. Это значительно упростило оформление документов и уменьшило количество споров между владельцами.

недвижимость документы дом квартира собственность





