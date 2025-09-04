Кому принадлежит земля под частным домом и как переходит право собственности

Участок с домом в с. Копачев. Фото: olx

Вопрос права собственности на землю под домом часто возникает у владельцев недвижимости. Законодательство Украины четко определяет: дом и участок, на котором он расположен, юридически связаны между собой. С 2021 года действует принцип единства, когда право на дом автоматически предусматривает право на землю. Это упростило процедуры и уменьшило количество споров между собственниками.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как определяется собственник земли под частным домом, какие законы это регулируют и что нужно знать, чтобы избежать юридических проблем.

Кто собственник земли под частным домом

Ответ содержится в статье 377 Гражданского кодекса Украины. Там указано: если человек приобрел дом, он одновременно приобретает право собственности или пользования земельным участком под ним. Это означает, что владелец дома не может быть отделен от земли, на которой этот дом построен.

В то же время цель использования земли не меняется. Если она имела целевое назначение для жилой застройки, новый владелец должен придерживаться этих же условий.

Как переходит право собственности на землю

В статье 120 Земельного кодекса Украины закреплен порядок перехода прав. Земельный участок меняет собственника вместе с домом в разных случаях:

при заключении договора купли-продажи или дарения;

в результате мены или ренты;

после приватизации;

в процессе наследования;

при выделении пая в натуре.

Все эти механизмы дают возможность физическим и юридическим лицам приобретать право на землю одновременно с получением недвижимости.

В чьей собственности находится земля под частным домом

Если лицо покупает дом на частной земле, к нему автоматически переходит и земля. В случае, когда участок принадлежит нескольким владельцам, новый хозяин дома получит долю земли, пропорциональную доле в праве на недвижимость.

Это правило работает и для ситуаций, когда в одном дворе несколько совладельцев. Земля не делится физически, но каждый получает юридически определенную долю.

Особенности для иностранцев

Закон позволяет иностранцам и лицам без гражданства покупать землю несельскохозяйственного назначения. То есть если иностранец приобрел жилой дом в городе, он может стать владельцем и земли под ним.

В то же время для сельскохозяйственных земель ограничения остаются. Этот вопрос часто становится предметом дискуссий, ведь он связан с защитой национальных ресурсов.

Почему важен принцип единства

Введение принципа единства дома и земли сняло много проблем, возникавших ранее. До 2021 года можно было быть владельцем дома, но не иметь прав на землю. Это создавало риски: владелец участка мог менять условия пользования, требовать плату или даже инициировать споры в суде.

Теперь такой сценарий практически невозможен. Дом и земля юридически объединены, что гарантирует стабильность для владельцев.

Как сообщалось, для законного проживания, подключения коммуникаций или продажи дома нужно оформить право собственности. Сейчас существует несколько способов регистрации, которые зависят от даты строительства и площади объекта.

Также мы рассказывали, что тщательно проверять информацию о земельном участке в государственных реестрах — это ключевая процедура как для покупателей, так и для владельцев. Это помогает избежать рисков, таких как поддельные документы, двойная продажа или судебные споры.