Право власності — як перевірити, чи внесена земельна ділянка в реєстр

Чоловік у полі. Фото: Freepik

Перевірка інформації про земельну ділянку в державних реєстрах стала однією з найважливіших процедур для власників і покупців нерухомості. Це дозволяє переконатися у відсутності ризиків, пов’язаних із підробленими документами, подвійним продажем або судовими спорами.

Редакція Новини.LIVE розповідає про офіційні інструменти, які дають змогу швидко та безпечно з’ясувати, чи внесена земельна ділянка до державних баз даних.

Реклама

Читайте також:

Перевірка земельної ділянки у земельному кадастрі

Перший крок — це Державний земельний кадастр (ДЗК), де міститься інформація про всі зареєстровані земельні ділянки. Для пошуку потрібно знати кадастровий номер. Його можна знайти в правовстановлюючих документах або запитати у власника.

На офіційному сайті Публічної кадастрової карти України достатньо ввести номер у пошуковому полі. Система покаже межі ділянки на карті, площу, цільове призначення та форму власності. Якщо дані не відображаються, можливо, ділянка не зареєстрована або кадастровий номер ще не присвоєно.

Перевірка земельної ділянки в реєстрі речових прав

Другий важливий ресурс — Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Тут містяться відомості про власника, наявність обтяжень, арештів чи іпотек. Доступ до реєстру платний, але перевірка є офіційною та юридично значущою.

Для отримання інформації необхідно оформити запит через онлайн-сервіс Міністерства юстиції, використовуючи електронний підпис або BankID. Внаслідок цього ви отримаєте витяг, де буде зазначено, кому належить ділянка та чи є на неї будь-які заборони.

Перевірка через нотаріуса або державного реєстратора

Ще один спосіб — звернутися до нотаріуса або центру надання адміністративних послуг. Фахівець зробить офіційний запит до обох реєстрів і видасть витяги з печаткою. Це особливо актуально, якщо планується угода купівлі-продажу або оформлення спадщини.

"Перед тим як підписувати будь-які документи, варто переконатися, що ділянка існує в реєстрі, а її власник має повне право на продаж", — зазначає адвокат Дмитро Васюта.

Чому ділянки можуть бути відсутні у реєстрі

Причин відсутності інформації в кадастрі чи реєстрі прав кілька. Це може бути наслідком того, що земельна ділянка сформована, але не зареєстрована належним чином. У деяких випадках старі документи оформлювали без внесення відомостей до електронних баз.

Якщо дані відсутні, власнику слід звернутися до землевпорядної організації для виготовлення технічної документації та подальшої реєстрації в ДЗК. Після цього необхідно внести відомості до реєстру речових прав, щоб юридично закріпити право власності.

Як уникнути ризиків при перевірці земельної ділянки

Щоб не потрапити у ситуацію з подвійними власниками або судовими спорами, варто перевіряти ділянку одразу в обох реєстрах. Крім того, слід звертати увагу на відповідність кадастрового номера, площі та меж у документах і на карті.

"Найбільш небезпечні випадки — це коли в кадастрі є дані, але в реєстрі прав вони відсутні, або навпаки. Така невідповідність свідчить про незавершеність оформлення права власності", — наголошує юристка Тетяна Тернавська.

Як повідомлялось, попит на землю в Україні зростає, що призводить до постійного подорожчання як її оренди, так і купівлі. За прогнозами експертів, оренда земельних ділянок щороку дорожчатиме приблизно на 5%, а вартість гектара зростатиме в середньому на 10%.

Також ми розповідали, що право власності на землю — це фундаментальний аспект правової системи України, що дозволяє громадянам володіти, користуватися та розпоряджатися своїми ділянками. Реалізація цього права потребує дотримання встановлених законом вимог та обмежень.

