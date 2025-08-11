Відео
Головна Економіка Земля дорожчає — скільки коштуватиме гектар в Україні у 2026 році

Земля дорожчає — скільки коштуватиме гектар в Україні у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 13:26
Земля в Україні стає дорожчою — скільки проситимуть за гектар у 2026 році
Люди на земельній ділянці. Фото: Pexels

Вартість оренди та купівлі земельних ділянок в Україні продовжує зростати. За словами фахівців, щороку оренда дорожчає приблизно на 5% у перерахунку на долари США, а ціна одного гектара зростатиме на близько на 10%.

Про те, на скільки може зрости вартість сільськогосподарських земель в Україні у 2026 році, в інтерв'ю AgroPolit.com розповів фахівець із земельних відносин Володимир Нагорний.

Скільки коштуватиме гектар землі у 2026 році

Якщо нині, у серпні 2025 року, середня ціна гектара сільськогосподарських угідь становить приблизно 2 тис. доларів, то вже наприкінці наступного року вона може сягнути 2,2 тис. доларів.

В Україні не ведуть окремої статистики щодо сільськогосподарських і несільськогосподарських земель. Проте дані земельних торгів свідчать, що за останні чотири роки громади отримали понад 7 млрд грн доходів від продажу та оренди ділянок. Загалом плата за землю приносить понад 34 млрд грн щороку.

Коли землю можуть вилучити без згоди власника

Згідно із Земельним кодексом України, позбавити права власності на ділянку можна лише у випадках, передбачених законом. Це можливо, якщо:

  • земля використовується не за призначенням;
  • власник ігнорує усунення порушень земельних або екологічних норм;
  • діяльність на ділянці шкодить довкіллю;
  • є борги, за які накладено стягнення;
  • земля потрібна для реалізації важливих для суспільства проєктів.

Експерти пояснюють, що такі підстави можна умовно розділити на дві групи: порушення з боку власника та державні потреби.

земля гроші оренда вартість ціна
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
