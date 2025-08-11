Видео
Главная Экономика Земля дорожает — сколько будет стоить гектар в Украине в 2026

Земля дорожает — сколько будет стоить гектар в Украине в 2026

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 13:26
Земля в Украине становится дороже — сколько будут просить за гектар в 2026 году
Люди на земельном участке. Фото: Pexels

Стоимость аренды и покупки земельных участков в Украине продолжает расти. По словам специалистов, ежегодно аренда дорожает примерно на 5% в пересчете на доллары США, а цена одного гектара будет расти на около 10%.

О том, на сколько может вырасти стоимость сельскохозяйственных земель в Украине в 2026 году, в интервью AgroPolit.com рассказал специалист по земельным отношениям Владимир Нагорный.

Сколько будет стоить гектар земли в 2026 году

Если сейчас, в августе 2025 года, средняя цена гектара сельскохозяйственных угодий составляет примерно 2 тыс. долларов, то уже в конце следующего года она может достичь 2,2 тыс. долларов.

В Украине не ведут отдельной статистики по сельскохозяйственным и несельскохозяйственным землям. Однако данные земельных торгов свидетельствуют, что за последние четыре года громады получили более 7 млрд грн доходов от продажи и аренды участков. В целом плата за землю приносит более 34 млрд грн ежегодно.

Когда землю могут изъять без согласия владельца

Согласно Земельному кодексу Украины, лишить права собственности на участок можно только в случаях, предусмотренных законом. Это возможно, если:

  • земля используется не по назначению;
  • владелец игнорирует устранение нарушений земельных или экологических норм;
  • деятельность на участке вредит окружающей среде;
  • есть долги, за которые наложено взыскание;
  • земля нужна для реализации важных для общества проектов.

Эксперты объясняют, что такие основания можно условно разделить на две группы: нарушения со стороны владельца и государственные нужды.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
