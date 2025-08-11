Земля в Украине становится дороже — сколько будут просить за гектар в 2026 году

Люди на земельном участке. Фото: Pexels

Стоимость аренды и покупки земельных участков в Украине продолжает расти. По словам специалистов, ежегодно аренда дорожает примерно на 5% в пересчете на доллары США, а цена одного гектара будет расти на около 10%.

О том, на сколько может вырасти стоимость сельскохозяйственных земель в Украине в 2026 году, в интервью AgroPolit.com рассказал специалист по земельным отношениям Владимир Нагорный.

Если сейчас, в августе 2025 года, средняя цена гектара сельскохозяйственных угодий составляет примерно 2 тыс. долларов, то уже в конце следующего года она может достичь 2,2 тыс. долларов.

В Украине не ведут отдельной статистики по сельскохозяйственным и несельскохозяйственным землям. Однако данные земельных торгов свидетельствуют, что за последние четыре года громады получили более 7 млрд грн доходов от продажи и аренды участков. В целом плата за землю приносит более 34 млрд грн ежегодно.

Когда землю могут изъять без согласия владельца

Согласно Земельному кодексу Украины, лишить права собственности на участок можно только в случаях, предусмотренных законом. Это возможно, если:

земля используется не по назначению;

владелец игнорирует устранение нарушений земельных или экологических норм;

деятельность на участке вредит окружающей среде;

есть долги, за которые наложено взыскание;

земля нужна для реализации важных для общества проектов.

Эксперты объясняют, что такие основания можно условно разделить на две группы: нарушения со стороны владельца и государственные нужды.

