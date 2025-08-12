Відео
Головна Нерухомість Придбати пай — де подивитись, які земельні ділянки вільні

Придбати пай — де подивитись, які земельні ділянки вільні

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 04:20
Де подивитись вільні земельні ділянки в Україні — онлайн і офлайн варіанти
Чоловік у полі. Фото: Freepik

Отримання земельної ділянки в Україні — це право, яким може скористатися кожен громадянин. Закон не обмежує вибір місця, тому оформити землю можна як у своєму населеному пункті, так і в іншому регіоні країни. Головне — знайти вільну ділянку, яка відповідає вашим потребам. 

Редакція Новини.LIVE розповідає про кілька офіційних способів перевірки, де є земля, що ще не перебуває у користуванні.

Як знайти земельну ділянку через Публічну кадастрову карту

Найшвидший і найзручніший спосіб дізнатися про вільні ділянки — Публічна кадастрова карта України. Вона доступна за посиланням https://map.land.gov.ua і містить детальну інформацію про кожен зареєстрований наділ.

На карті можна побачити:

  • точне розташування ділянки;
  • кадастровий номер;
  • форму власності (державна, комунальна або приватна);
  • цільове призначення;
  • площу.

Зайняті ділянки позначаються синім кольором. Якщо земля не зафарбована, це може означати два варіанти: вона дійсно вільна, або ж інформація про неї поки що не внесена в кадастр. У такому випадку варто перевірити дані в інший спосіб, щоб уникнути помилок.

Як перевірити ділянку у генеральному плані населеного пункту

Ще один спосіб пошуку — генеральний план населеного пункту. Це документ, у якому відображено розвиток території, зони житлової та промислової забудови, а також ділянки, призначені для сільського господарства чи рекреації.

Генплан можна переглянути у місцевій раді або на її офіційному сайті, наголошують в Охтирській міськраді. Він допоможе зрозуміти, чи входить обрана ділянка до територій, які можна використовувати під індивідуальне будівництво, ведення господарства чи інші потреби.

Як отримати інформацію у Держгеокадастрі

Якщо потрібні офіційні підтвердження, можна звернутися до територіального органу Держгеокадастру із запитом на публічну інформацію.

У запиті варто вказати, що вас цікавлять:

  • земельні ділянки державної або комунальної власності;
  • землі, які ще не передані у користування;
  • ділянки, що можна використати для ведення особистого селянського господарства.

Відповідь надається у визначений законом строк, зазвичай упродовж 5 робочих днів. Це дозволяє отримати офіційний перелік доступних ділянок із підтвердженими даними.

Чому важливо перевіряти інформацію про землю

Пошук вільної ділянки — лише перший етап. Навіть якщо земля не позначена на кадастровій карті, це не гарантує, що вона не перебуває у власності чи оренді. Можливі випадки, коли інформація ще не оновлена або кадастровий номер відсутній через бюрократичні затримки.

Юристи радять завжди перевіряти дані у кількох джерелах.

"Уникнення помилок на етапі перевірки допоможе уникнути тривалих судових спорів у майбутньому", — каже експерт із земельного права Олег Савчук.

Що робити після знаходження вільної ділянки

Після того, як ви визначилися з ділянкою, необхідно підготувати пакет документів і звернутися до місцевої ради або територіального органу Держгеокадастру з клопотанням про її надання. Зазвичай потрібні:

  • копія паспорта та ідентифікаційного коду;
  • графічні матеріали з позначенням обраної ділянки;
  • заява встановленого зразка.

Процес оформлення може тривати від кількох місяців до року, залежно від регіону та навантаження на відповідні служби.

Як повідомлялось, вартість землі в Україні стабільно зростає, як для оренди, так і для купівлі. Щорічно оренда дорожчає приблизно на 5% у доларовому еквіваленті, а ціна гектара землі збільшується приблизно на 10%.

Також ми розповідали, що продаж земельних ділянок — це поширена практика, що регулюється строгими законами. Перед здійсненням угоди важливо переконатися, що ділянка не має юридичних обмежень, адже не вся земля може бути вільно відчужена.

земля ринок землі нерухомість документи власність
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
