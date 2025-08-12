Де подивитись вільні земельні ділянки в Україні — онлайн і офлайн варіанти

Чоловік у полі. Фото: Freepik

Отримання земельної ділянки в Україні — це право, яким може скористатися кожен громадянин. Закон не обмежує вибір місця, тому оформити землю можна як у своєму населеному пункті, так і в іншому регіоні країни. Головне — знайти вільну ділянку, яка відповідає вашим потребам.

Редакція Новини.LIVE розповідає про кілька офіційних способів перевірки, де є земля, що ще не перебуває у користуванні.

Реклама

Читайте також:

Як знайти земельну ділянку через Публічну кадастрову карту

Найшвидший і найзручніший спосіб дізнатися про вільні ділянки — Публічна кадастрова карта України. Вона доступна за посиланням https://map.land.gov.ua і містить детальну інформацію про кожен зареєстрований наділ.

На карті можна побачити:

точне розташування ділянки;

кадастровий номер;

форму власності (державна, комунальна або приватна);

цільове призначення;

площу.

Зайняті ділянки позначаються синім кольором. Якщо земля не зафарбована, це може означати два варіанти: вона дійсно вільна, або ж інформація про неї поки що не внесена в кадастр. У такому випадку варто перевірити дані в інший спосіб, щоб уникнути помилок.

Як перевірити ділянку у генеральному плані населеного пункту

Ще один спосіб пошуку — генеральний план населеного пункту. Це документ, у якому відображено розвиток території, зони житлової та промислової забудови, а також ділянки, призначені для сільського господарства чи рекреації.

Генплан можна переглянути у місцевій раді або на її офіційному сайті, наголошують в Охтирській міськраді. Він допоможе зрозуміти, чи входить обрана ділянка до територій, які можна використовувати під індивідуальне будівництво, ведення господарства чи інші потреби.

Як отримати інформацію у Держгеокадастрі

Якщо потрібні офіційні підтвердження, можна звернутися до територіального органу Держгеокадастру із запитом на публічну інформацію.

У запиті варто вказати, що вас цікавлять:

земельні ділянки державної або комунальної власності;

землі, які ще не передані у користування;

ділянки, що можна використати для ведення особистого селянського господарства.

Відповідь надається у визначений законом строк, зазвичай упродовж 5 робочих днів. Це дозволяє отримати офіційний перелік доступних ділянок із підтвердженими даними.

Чому важливо перевіряти інформацію про землю

Пошук вільної ділянки — лише перший етап. Навіть якщо земля не позначена на кадастровій карті, це не гарантує, що вона не перебуває у власності чи оренді. Можливі випадки, коли інформація ще не оновлена або кадастровий номер відсутній через бюрократичні затримки.

Юристи радять завжди перевіряти дані у кількох джерелах.

"Уникнення помилок на етапі перевірки допоможе уникнути тривалих судових спорів у майбутньому", — каже експерт із земельного права Олег Савчук.

Що робити після знаходження вільної ділянки

Після того, як ви визначилися з ділянкою, необхідно підготувати пакет документів і звернутися до місцевої ради або територіального органу Держгеокадастру з клопотанням про її надання. Зазвичай потрібні:

копія паспорта та ідентифікаційного коду;

графічні матеріали з позначенням обраної ділянки;

заява встановленого зразка.

Процес оформлення може тривати від кількох місяців до року, залежно від регіону та навантаження на відповідні служби.

Як повідомлялось, вартість землі в Україні стабільно зростає, як для оренди, так і для купівлі. Щорічно оренда дорожчає приблизно на 5% у доларовому еквіваленті, а ціна гектара землі збільшується приблизно на 10%.

Також ми розповідали, що продаж земельних ділянок — це поширена практика, що регулюється строгими законами. Перед здійсненням угоди важливо переконатися, що ділянка не має юридичних обмежень, адже не вся земля може бути вільно відчужена.