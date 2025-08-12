Где посмотреть свободные земельные участки в Украине — онлайн и офлайн варианты

Мужчина в поле. Фото: Freepik

Получение земельного участка в Украине — это право, которым может воспользоваться каждый гражданин. Закон не ограничивает выбор места, поэтому оформить землю можно как в своем населенном пункте, так и в другом регионе страны. Главное — найти свободный участок, который соответствует вашим потребностям.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о нескольких официальных способах проверки, где есть земля, которая еще не находится в пользовании.

Как найти земельный участок через Публичную кадастровую карту

Самый быстрый и удобный способ узнать о свободных участках — Публичная кадастровая карта Украины. Она доступна по ссылке https://map.land.gov.ua и содержит подробную информацию о каждом зарегистрированном наделе.

На карте можно увидеть:

точное расположение участка;

кадастровый номер;

форму собственности (государственная, коммунальная или частная);

целевое назначение;

площадь.

Занятые участки обозначаются синим цветом. Если земля не закрашена, это может означать два варианта: она действительно свободна, или же информация о ней пока не внесена в кадастр. В таком случае стоит проверить данные другим способом, чтобы избежать ошибок.

Как проверить участок в генеральном плане населенного пункта

Еще один способ поиска — генеральный план населенного пункта. Это документ, в котором отражено развитие территории, зоны жилой и промышленной застройки, а также участки, предназначенные для сельского хозяйства или рекреации.

Генплан можно посмотреть в местном совете или на его официальном сайте, отмечают в Ахтырском горсовете. Он поможет понять, входит ли выбранный участок к территориям, которые можно использовать под индивидуальное строительство, ведение хозяйства или другие нужды.

Как получить информацию в Госгеокадастре

Если нужны официальные подтверждения, можно обратиться в территориальный орган Госгеокадастра с запросом на публичную информацию.

В запросе следует указать, что вас интересуют:

земельные участки государственной или коммунальной собственности;

земли, которые еще не переданы в пользование;

участки, которые можно использовать для ведения личного крестьянского хозяйства.

Ответ предоставляется в определенный законом срок, обычно в течение 5 рабочих дней. Это позволяет получить официальный перечень доступных участков с подтвержденными данными.

Почему важно проверять информацию о земле

Поиск свободного участка — только первый этап. Даже если земля не обозначена на кадастровой карте, это не гарантирует, что она не находится в собственности или аренде. Возможны случаи, когда информация еще не обновлена или кадастровый номер отсутствует из-за бюрократических задержек.

Юристы советуют всегда проверять данные в нескольких источниках.

"Избежание ошибок на этапе проверки поможет избежать длительных судебных споров в будущем", — говорит эксперт по земельному праву Олег Савчук.

Что делать после нахождения свободного участка

После того, как вы определились с участком, необходимо подготовить пакет документов и обратиться в местный совет или территориальный орган Госгеокадастра с ходатайством о его предоставлении. Обычно требуются:

копия паспорта и идентификационного кода;

графические материалы с обозначением выбранного участка;

заявление установленного образца.

Процесс оформления может длиться от нескольких месяцев до года, в зависимости от региона и нагрузки на соответствующие службы.

Как сообщалось, стоимость земли в Украине стабильно растет, как для аренды, так и для покупки. Ежегодно аренда дорожает примерно на 5% в долларовом эквиваленте, а цена гектара земли увеличивается примерно на 10%.

Также мы рассказывали, что продажа земельных участков — это распространенная практика, которая регулируется строгими законами. Перед совершением сделки важно убедиться, что участок не имеет юридических ограничений, ведь не вся земля может быть свободно отчуждена.