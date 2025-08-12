Видео
Главная Недвижимость Купить пай — где посмотреть, какие земельные участки свободны

Купить пай — где посмотреть, какие земельные участки свободны

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 04:20
Где посмотреть свободные земельные участки в Украине — онлайн и офлайн варианты
Мужчина в поле. Фото: Freepik

Получение земельного участка в Украине — это право, которым может воспользоваться каждый гражданин. Закон не ограничивает выбор места, поэтому оформить землю можно как в своем населенном пункте, так и в другом регионе страны. Главное — найти свободный участок, который соответствует вашим потребностям.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о нескольких официальных способах проверки, где есть земля, которая еще не находится в пользовании.

Читайте также:

Как найти земельный участок через Публичную кадастровую карту

Самый быстрый и удобный способ узнать о свободных участках — Публичная кадастровая карта Украины. Она доступна по ссылке https://map.land.gov.ua и содержит подробную информацию о каждом зарегистрированном наделе.

На карте можно увидеть:

  • точное расположение участка;
  • кадастровый номер;
  • форму собственности (государственная, коммунальная или частная);
  • целевое назначение;
  • площадь.

Занятые участки обозначаются синим цветом. Если земля не закрашена, это может означать два варианта: она действительно свободна, или же информация о ней пока не внесена в кадастр. В таком случае стоит проверить данные другим способом, чтобы избежать ошибок.

Как проверить участок в генеральном плане населенного пункта

Еще один способ поиска — генеральный план населенного пункта. Это документ, в котором отражено развитие территории, зоны жилой и промышленной застройки, а также участки, предназначенные для сельского хозяйства или рекреации.

Генплан можно посмотреть в местном совете или на его официальном сайте, отмечают в Ахтырском горсовете. Он поможет понять, входит ли выбранный участок к территориям, которые можно использовать под индивидуальное строительство, ведение хозяйства или другие нужды.

Как получить информацию в Госгеокадастре

Если нужны официальные подтверждения, можно обратиться в территориальный орган Госгеокадастра с запросом на публичную информацию.

В запросе следует указать, что вас интересуют:

  • земельные участки государственной или коммунальной собственности;
  • земли, которые еще не переданы в пользование;
  • участки, которые можно использовать для ведения личного крестьянского хозяйства.

Ответ предоставляется в определенный законом срок, обычно в течение 5 рабочих дней. Это позволяет получить официальный перечень доступных участков с подтвержденными данными.

Почему важно проверять информацию о земле

Поиск свободного участка — только первый этап. Даже если земля не обозначена на кадастровой карте, это не гарантирует, что она не находится в собственности или аренде. Возможны случаи, когда информация еще не обновлена или кадастровый номер отсутствует из-за бюрократических задержек.

Юристы советуют всегда проверять данные в нескольких источниках.

"Избежание ошибок на этапе проверки поможет избежать длительных судебных споров в будущем", — говорит эксперт по земельному праву Олег Савчук.

Что делать после нахождения свободного участка

После того, как вы определились с участком, необходимо подготовить пакет документов и обратиться в местный совет или территориальный орган Госгеокадастра с ходатайством о его предоставлении. Обычно требуются:

  • копия паспорта и идентификационного кода;
  • графические материалы с обозначением выбранного участка;
  • заявление установленного образца.

Процесс оформления может длиться от нескольких месяцев до года, в зависимости от региона и нагрузки на соответствующие службы.

Как сообщалось, стоимость земли в Украине стабильно растет, как для аренды, так и для покупки. Ежегодно аренда дорожает примерно на 5% в долларовом эквиваленте, а цена гектара земли увеличивается примерно на 10%.

Также мы рассказывали, что продажа земельных участков — это распространенная практика, которая регулируется строгими законами. Перед совершением сделки важно убедиться, что участок не имеет юридических ограничений, ведь не вся земля может быть свободно отчуждена.

земля рынок земли недвижимость документы собственность
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
