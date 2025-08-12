Хто може набути та реалізувати права власності на землю — умови та обмеження у 2025 році

Жінка у полі. Фото: Freepik

Право власності на землю є важливим елементом в юридичній системі України. Це право надає особам можливість користуватися, володіти й розпоряджатися земельною ділянкою відповідно до чинного законодавства. Однак для того, щоб набути та реалізувати це право, існують певні вимоги й обмеження.

Редакція Новини.LIVE розповідає, хто має право на землю, як набуваються ці права та як їх реалізувати у 2025 році.

Реклама

Читайте також:

Хто може бути власником земельної ділянки

Згідно з українським законодавством, права власності на землю можуть бути набуті як фізичними, так і юридичними особами. Це включає громадян України, іноземців, юридичних осіб, а також державу.

Фізичні особи: громадяни України можуть набувати права власності на землю, як для особистих потреб, так і для ведення господарської діяльності. Важливо, що фізична особа має право набути землю на умовах, визначених законом, зокрема для ведення сільського господарства або забудови. Іноземці: право на землю для іноземців обмежене. Згідно з чинним законодавством, іноземці можуть придбати земельні ділянки тільки для ведення бізнесу в Україні. Вони також мають право орендувати землю на довготривалий період. Юридичні особи: компанії можуть придбати землю для ведення підприємницької діяльності або інших юридичних потреб. Власність на землю для юридичних осіб має бути чітко обґрунтована бізнес-потребами. Держава та органи місцевого самоврядування: мають право на земельні ділянки в межах своєї компетенції для здійснення різних функцій та програм.

Як набуваються права власності на землю

Процедура набуття права власності на землю складається з кількох етапів, пише Liga Zakon. Ключовими аспектами є дотримання норм законодавства, а також наявність необхідних документів для реєстрації права власності.

Придбання землі: придбати земельну ділянку можна через укладення договору купівлі-продажу або через успадкування. Для цього потрібно пройти процедуру перевірки ділянки, що включає з'ясування її правового статусу. Дарування або обмін: існують випадки, коли земля може бути передана в власність через дарування чи обмін. В такому випадку процедура реєстрації права на землю також є обов’язковою. Оренда та викуп землі: якщо особа орендує землю, вона може скористатися правом на викуп ділянки, якщо це передбачено умовами договору.

Як реалізуються права власності на землю

Після того як особа набуває право власності на землю, вона має право на її використання, продаж, передавання в оренду або навіть на передачу її в заставу.

"Реалізація прав на землю залежить від її призначення та юридичного статусу", — зазначають фахівці юридичної агенції "Юркон".

Продаж земельної ділянки: власник може продати землю іншій особі, за умови, що ця операція відповідає вимогам законодавства. Продавець та покупець повинні укласти договір купівлі-продажу та зареєструвати право власності. Оренда земельних ділянок: власник може передати землю в оренду на строк, визначений договором. Це є популярним способом монетизації земельної ділянки, особливо для тих, хто не має наміру постійно використовувати землю. Передача в заставу: земля може бути використана як заставне майно для забезпечення виконання зобов’язань за кредитом або іншими договорами.

Перешкоди для набуття права власності на землю

Існують певні обмеження, які можуть стати на заваді при набутті та реалізації прав на землю. Ось деякі з них:

Обмеження на продаж землі: не всі земельні ділянки можуть бути продані, зокрема земельні ділянки, які є частиною природно-заповідних територій, охоронних зон чи інших категорій. Невідповідність призначення землі: права на землю можуть бути обмежені через невідповідність її призначення. Наприклад, земельна ділянка може бути призначена для сільськогосподарських потреб і не може бути використана для комерційної забудови без відповідних змін у її статусі. Наявність спірних моментів: інколи земельна ділянка може бути визнана предметом суперечок між кількома сторонами, що ускладнює процес набуття або реалізації прав.

Як повідомлялось, вартість землі в Україні стабільно зростає як для оренди, так і для купівлі. Щороку оренда дорожчає приблизно на 5% у доларовому еквіваленті, а ціна гектара землі збільшується приблизно на 10%.

Також ми розповідали, що перевірка права власності на земельну ділянку — це ключовий етап перед укладанням будь-якої угоди. В Україні ці дані зберігаються у державних реєстрах, і щоб отримати правдиву інформацію, необхідно знати, як правильно її шукати.