Кто может приобрести и реализовать права собственности на землю — условия и ограничения в 2025 году

Женщина в поле. Фото: Freepik

Право собственности на землю является важным элементом в юридической системе Украины. Это право предоставляет лицам возможность пользоваться, владеть и распоряжаться земельным участком в соответствии с действующим законодательством. Однако, для того, чтобы приобрести и реализовать это право, существуют определенные требования и ограничения.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, кто имеет право на землю, как приобретаются эти права и как их реализовать в 2025 году.

Реклама

Читайте также:

Кто может быть владельцем земельного участка

Согласно украинскому законодательству, права собственности на землю могут быть приобретены как физическими, так и юридическими лицами. Это включает граждан Украины, иностранцев, юридических лиц, а также государство.

Физические лица: граждане Украины могут приобретать права собственности на землю, как для личных нужд, так и для ведения хозяйственной деятельности. Важно, что физическое лицо имеет право приобрести землю на условиях, определенных законом, в частности для ведения сельского хозяйства или застройки. Иностранцы: право на землю для иностранцев ограничено. Согласно действующему законодательству, иностранцы могут приобрести земельные участки только для ведения бизнеса в Украине. Они также имеют право арендовать землю на долговременный период. Юридические лица: компании могут приобрести землю для ведения предпринимательской деятельности или других юридических нужд. Собственность на землю для юридических лиц должна быть четко обоснована бизнес-потребностями. Государство и органы местного самоуправления: имеют право на земельные участки в пределах своей компетенции для осуществления различных функций и программ.

Как приобретаются права собственности на землю

Процедура приобретения права собственности на землю состоит из нескольких этапов, пишет Liga Zakon. Ключевыми аспектами являются соблюдение норм законодательства, а также наличие необходимых документов для регистрации права собственности.

Приобретение земли: приобрести земельный участок можно через заключение договора купли-продажи или через наследование. Для этого нужно пройти процедуру проверки участка, включающую выяснение его правового статуса. Дарение или обмен: существуют случаи, когда земля может быть передана в собственность через дарение или обмен. В таком случае процедура регистрации права на землю также является обязательной. Аренда и выкуп земли: если лицо арендует землю, оно может воспользоваться правом на выкуп участка, если это предусмотрено условиями договора.

Как реализуются права собственности на землю

После того как лицо приобретает право собственности на землю, оно имеет право на ее использование, продажу, передачу в аренду или даже на передачу ее в залог.

"Реализация прав на землю зависит от ее назначения и юридического статуса", — отмечают специалисты юридического агентства "Юркон".

Продажа земельного участка: владелец может продать землю другому лицу, при условии, что эта операция соответствует требованиям законодательства. Продавец и покупатель должны заключить договор купли-продажи и зарегистрировать право собственности. Аренда земельных участков: владелец может сдать землю в аренду на срок, определенный договором. Это популярный способ монетизации земельного участка, особенно для тех, кто не намерен постоянно использовать землю. Передача в залог: земля может быть использована как залоговое имущество для обеспечения выполнения обязательств по кредиту или другим договорам.

Препятствия для приобретения права собственности на землю

Существуют определенные ограничения, которые могут помешать при приобретении и реализации прав на землю. Вот некоторые из них:

Ограничения на продажу земли: не все земельные участки могут быть проданы, в частности земельные участки, которые являются частью природно-заповедных территорий, охранных зон или других категорий. Несоответствие назначения земли: права на землю могут быть ограничены из-за несоответствия ее назначения. Например, земельный участок может быть предназначен для сельскохозяйственных нужд и не может быть использован для коммерческой застройки без соответствующих изменений в его статусе. Наличие спорных моментов: иногда земельный участок может быть признан предметом споров между несколькими сторонами, что затрудняет процесс приобретения или реализации прав.

Как сообщалось, стоимость земли в Украине стабильно растет как для аренды, так и для покупки. Ежегодно аренда дорожает примерно на 5% в долларовом эквиваленте, а цена гектара земли увеличивается примерно на 10%.

Также мы рассказывали, что проверка права собственности на земельный участок — это ключевой этап перед заключением любой сделки. В Украине эти данные хранятся в государственных реестрах, и чтобы получить достоверную информацию, необходимо знать, как правильно ее искать.