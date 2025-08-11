Як отримати доступ до кадастрової карти України — правила та нюанси

Жінка у полі. Фото: Freepik

Публічна кадастрова карта України — це безплатний онлайн-сервіс, який надає доступ до важливої інформації про земельні ділянки. Вона є частиною Державного земельного кадастру та містить дані про межі, площу, цільове призначення, нормативну грошову оцінку та форму власності кожної зареєстрованої ділянки.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як отримати доступ кадастрової карти, що значно спрощує взаємодію українців із земельними ресурсами.

Отримання доступу до кадастрової карти

Реєстрація в електронному кабінеті

Щоб отримати доступ до кадастрової карти, необхідно зареєструватися на порталі e.land.gov.ua. Авторизація можлива через електронну пошту, ЕЦП/КЕП, BankID або id.gov.ua

Ідентифікація особи

Доступ до відомостей Державного земельного кадастру (ДЗК) надається лише після ідентифікації — за допомогою електронного цифрового підпису або іншого засобу електронної ідентифікації з високим рівнем довіри.

Подання заяви онлайн

Після реєстрації в кабінеті необхідно подати заяву на доступ до ДЗК через відповідний розділ. У формі вказуються необхідні дані, далі потрібно підписати заяву ЕЦП (КЕП).

Перевірка статусу заяви

Після подання заяви її статус можна відстежувати в кабінеті: "Відправлено", "Погоджено" чи "Відмовлено".

Отримання логіна і пароля

У разі погодження вам надають логін та первинний пароль (вони однакові), які потрібно змінити при першому вході в модуль НКС (Національної кадастрової системи).

Налаштування програмного захисту

Потрібно встановити на комп’ютер "ІІТ Захист з’єднань-2" та відповідні компоненти КСЗІ, згідно з інструкцією, що з’явиться у вашому профілі.

Альтернативний спосіб — через ЦНАП

Можна подати заяву особисто або через уповноважену особу у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП). Потрібні: заява, квитанція про оплату (або реквізити платежу), документи, що підтверджують повноваження представника.

Результат можна отримати поштою або електронно, зазначено на порталі "Дія".

Хто може отримувати доступ

Власники або землекористувачі земельних ділянок (після ідентифікації).

Органи місцевого самоврядування, нотаріуси, банки, сертифіковані землевпорядники — за певних умов, з КЕП або електронною ідентифікацією.

Обмеження у воєнний час

До початку повномасштабного вторгнення всі державні реєстри, включно з кадастровим, були відкритими.

"До початку повномасштабного воєнного вторгнення росії в Україну усі реєстри працювали злагоджено та відкрито. Однак, до завершення воєнного стану Держателем електронної системи було прийнято рішення про обмеження розміщення інформації на публічному порталі та доступу до нього", — зазначають адвокати компанії "Бачинський та партнери".

Через воєнний стан публічна кадастрова карта доступна лише обмеженому колу користувачів: органам місцевого самоврядування, нотаріусам, сертифікованим землевпорядникам та іншим уповноваженим особам.

Інші джерела інформації

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, що містить дані про власників, також працює з обмеженнями.

"Отримати інформацію щодо наявного у тієї чи іншої особи нерухомого майна, в тому числі і знайти ділянку за кадастровим номером можна було саме із нього", — пояснюють фахівці.

Варто зазначити, що кожен запит до реєстру фіксується.

"Власник може отримати відомості про те, хто запитував інформацію про його майно", — додають юристи.

