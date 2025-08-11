Как получить доступ к кадастровой карте Украины — правила и нюансы

Женщина в поле. Фото: Freepik

Публичная кадастровая карта Украины - это бесплатный онлайн-сервис, который предоставляет доступ к важной информации о земельных участках. Она является частью Государственного земельного кадастра и содержит данные о границах, площади, целевом назначении, нормативной денежной оценке и форме собственности каждого зарегистрированного участка.

как получить доступ к кадастровой карте, что значительно упрощает взаимодействие украинцев с земельными ресурсами.

Получение доступа к кадастровой карте

Регистрация в электронном кабинете

Чтобы получить доступ к кадастровой карте, необходимо зарегистрироваться на портале e.land.gov.ua. Авторизация возможна через электронную почту, ЭЦП/КЭП, BankID или id.gov.ua

Идентификация личности

Доступ к сведениям Государственного земельного кадастра (ГЗК) предоставляется только после идентификации — с помощью электронной цифровой подписи или другого средства электронной идентификации с высоким уровнем доверия.

Подача заявления онлайн

После регистрации в кабинете необходимо подать заявление на доступ к ГЗК через соответствующий раздел. В форме указываются необходимые данные, далее нужно подписать заявление ЭЦП (КЭП).

Проверка статуса заявления

После подачи заявления его статус можно отслеживать в кабинете: "Отправлено", "Согласовано" или "Отказано".

Получение логина и пароля

В случае согласования вам предоставляют логин и первичный пароль (они одинаковые), которые нужно изменить при первом входе в модуль НКС (Национальной кадастровой системы).

Настройка программной защиты

Нужно установить на компьютер "ИИТ Защита соединений-2" и соответствующие компоненты КСЗИ, согласно инструкции, которая появится в вашем профиле.

Альтернативный способ — через ЦПАУ

Можно подать заявление лично или через уполномоченное лицо в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ). Нужны: заявление, квитанция об оплате (или реквизиты платежа), документы, подтверждающие полномочия представителя.

Результат можно получить по почте или электронно, указано на портале "Дія".

Кто может получать доступ

Владельцы или землепользователи земельных участков (после идентификации).

Органы местного самоуправления, нотариусы, банки, сертифицированные землеустроители — при определенных условиях, с КЭП или электронной идентификацией.

Ограничения в военное время

До начала полномасштабного вторжения все государственные реестры, включая кадастровый, были открытыми.

"До начала полномасштабного военного вторжения России в Украину все реестры работали слаженно и открыто. Однако, до завершения военного положения Держателем электронной системы было принято решение об ограничении размещения информации на публичном портале и доступа к нему", — отмечают адвокаты компании "Бачинский и партнеры".

Из-за военного положения публичная кадастровая карта доступна только ограниченному кругу пользователей: органам местного самоуправления, нотариусам, сертифицированным землеустроителям и другим уполномоченным лицам.

Другие источники информации

Государственный реестр прав на недвижимое имущество, содержащий данные о владельцах, также работает с ограничениями.

"Получить информацию об имеющемся у того или иного лица недвижимого имущества, в том числе и найти участок по кадастровому номеру можно было именно из него", — объясняют специалисты.

Стоит отметить, что каждый запрос в реестр фиксируется.

"Владелец может получить сведения о том, кто запрашивал информацию о его имуществе", — добавляют юристы.

