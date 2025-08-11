Видео
Главная Недвижимость Доступ к кадастровой карте — как получить в 2025 году

Доступ к кадастровой карте — как получить в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 15:10
Как получить доступ к кадастровой карте Украины — правила и нюансы
Женщина в поле. Фото: Freepik

Публичная кадастровая карта Украины - это бесплатный онлайн-сервис, который предоставляет доступ к важной информации о земельных участках. Она является частью Государственного земельного кадастра и содержит данные о границах, площади, целевом назначении, нормативной денежной оценке и форме собственности каждого зарегистрированного участка.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как получить доступ к кадастровой карте, что значительно упрощает взаимодействие украинцев с земельными ресурсами.

Читайте также:

Получение доступа к кадастровой карте

Регистрация в электронном кабинете

Чтобы получить доступ к кадастровой карте, необходимо зарегистрироваться на портале e.land.gov.ua. Авторизация возможна через электронную почту, ЭЦП/КЭП, BankID или id.gov.ua

Идентификация личности

Доступ к сведениям Государственного земельного кадастра (ГЗК) предоставляется только после идентификации — с помощью электронной цифровой подписи или другого средства электронной идентификации с высоким уровнем доверия.

Подача заявления онлайн

После регистрации в кабинете необходимо подать заявление на доступ к ГЗК через соответствующий раздел. В форме указываются необходимые данные, далее нужно подписать заявление ЭЦП (КЭП).

Проверка статуса заявления

После подачи заявления его статус можно отслеживать в кабинете: "Отправлено", "Согласовано" или "Отказано".

Получение логина и пароля

В случае согласования вам предоставляют логин и первичный пароль (они одинаковые), которые нужно изменить при первом входе в модуль НКС (Национальной кадастровой системы).

Настройка программной защиты

Нужно установить на компьютер "ИИТ Защита соединений-2" и соответствующие компоненты КСЗИ, согласно инструкции, которая появится в вашем профиле.

Альтернативный способ — через ЦПАУ

Можно подать заявление лично или через уполномоченное лицо в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ). Нужны: заявление, квитанция об оплате (или реквизиты платежа), документы, подтверждающие полномочия представителя.

Результат можно получить по почте или электронно, указано на портале "Дія".

Кто может получать доступ

  • Владельцы или землепользователи земельных участков (после идентификации).
  • Органы местного самоуправления, нотариусы, банки, сертифицированные землеустроители — при определенных условиях, с КЭП или электронной идентификацией.

Ограничения в военное время

До начала полномасштабного вторжения все государственные реестры, включая кадастровый, были открытыми.

"До начала полномасштабного военного вторжения России в Украину все реестры работали слаженно и открыто. Однако, до завершения военного положения Держателем электронной системы было принято решение об ограничении размещения информации на публичном портале и доступа к нему", — отмечают адвокаты компании "Бачинский и партнеры".

Из-за военного положения публичная кадастровая карта доступна только ограниченному кругу пользователей: органам местного самоуправления, нотариусам, сертифицированным землеустроителям и другим уполномоченным лицам.

Другие источники информации

Государственный реестр прав на недвижимое имущество, содержащий данные о владельцах, также работает с ограничениями.

"Получить информацию об имеющемся у того или иного лица недвижимого имущества, в том числе и найти участок по кадастровому номеру можно было именно из него", — объясняют специалисты.

Стоит отметить, что каждый запрос в реестр фиксируется.

"Владелец может получить сведения о том, кто запрашивал информацию о его имуществе", — добавляют юристы.

Как сообщалось, перед любыми операциями с землей, будь то покупка или продажа, чрезвычайно важно проверить право собственности. Хотя в Украине действует система государственных реестров, эффективный поиск и получение достоверной информации требует знания определенных процедур и ресурсов.

Также мы рассказывали, что передача права собственности на землю в Украине — распространенная практика, но не все земельные участки можно свободно продать. Существуют строгие юридические ограничения, о которых должны знать все участники сделки.

земля рынок земли недвижимость документы собственность
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
