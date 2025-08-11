Как получить доступ к кадастровой карте Украины — правила и нюансы

Доступ к кадастровой карте — как получить в 2025 году
Публичная кадастровая карта Украины - это бесплатный онлайн-сервис, который предоставляет доступ к важной информации о земельных участках. Она является частью Государственного земельного кадастра и содержит данные о границах, площади, целевом назначении, нормативной денежной оценке и форме собственности каждого зарегистрированного участка.
Получение доступа к кадастровой карте
Регистрация в электронном кабинете
Чтобы получить доступ к кадастровой карте, необходимо зарегистрироваться на портале e.land.gov.ua. Авторизация возможна через электронную почту, ЭЦП/КЭП, BankID или id.gov.ua
Идентификация личности
Доступ к сведениям Государственного земельного кадастра (ГЗК) предоставляется только после идентификации — с помощью электронной цифровой подписи или другого средства электронной идентификации с высоким уровнем доверия.
Подача заявления онлайн
После регистрации в кабинете необходимо подать заявление на доступ к ГЗК через соответствующий раздел. В форме указываются необходимые данные, далее нужно подписать заявление ЭЦП (КЭП).
Проверка статуса заявления
После подачи заявления его статус можно отслеживать в кабинете: "Отправлено", "Согласовано" или "Отказано".
Получение логина и пароля
В случае согласования вам предоставляют логин и первичный пароль (они одинаковые), которые нужно изменить при первом входе в модуль НКС (Национальной кадастровой системы).
Настройка программной защиты
Нужно установить на компьютер "ИИТ Защита соединений-2" и соответствующие компоненты КСЗИ, согласно инструкции, которая появится в вашем профиле.
Альтернативный способ — через ЦПАУ
Можно подать заявление лично или через уполномоченное лицо в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ). Нужны: заявление, квитанция об оплате (или реквизиты платежа), документы, подтверждающие полномочия представителя.
Результат можно получить по почте или электронно, указано на портале "Дія".
Кто может получать доступ
- Владельцы или землепользователи земельных участков (после идентификации).
- Органы местного самоуправления, нотариусы, банки, сертифицированные землеустроители — при определенных условиях, с КЭП или электронной идентификацией.
Ограничения в военное время
До начала полномасштабного вторжения все государственные реестры, включая кадастровый, были открытыми.
"До начала полномасштабного военного вторжения России в Украину все реестры работали слаженно и открыто. Однако, до завершения военного положения Держателем электронной системы было принято решение об ограничении размещения информации на публичном портале и доступа к нему", — отмечают адвокаты компании "Бачинский и партнеры".
Из-за военного положения публичная кадастровая карта доступна только ограниченному кругу пользователей: органам местного самоуправления, нотариусам, сертифицированным землеустроителям и другим уполномоченным лицам.
Другие источники информации
Государственный реестр прав на недвижимое имущество, содержащий данные о владельцах, также работает с ограничениями.
"Получить информацию об имеющемся у того или иного лица недвижимого имущества, в том числе и найти участок по кадастровому номеру можно было именно из него", — объясняют специалисты.
Стоит отметить, что каждый запрос в реестр фиксируется.
"Владелец может получить сведения о том, кто запрашивал информацию о его имуществе", — добавляют юристы.
