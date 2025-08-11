Як перевірити земельну ділянку на право власності — правила у 2025 році

Жінка у полі. Фото: Freepik

Перевірка права власності на земельну ділянку — важливий крок перед купівлею, продажем чи іншими юридичними діями. В Україні інформація про земельні ділянки доступна в державних реєстрах, але для отримання достовірних даних потрібно знати, де і як шукати.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як перевірити земельну ділянку, дізнатися про її власника, обтяження чи обмеження у використанні.

Перевірка кадастрового номера

Перший крок — з’ясувати, чи має земельна ділянка кадастровий номер. Це унікальний код, який ідентифікує ділянку в державних реєстрах. Без нього неможливо провести жодну юридичну операцію, наприклад продаж чи оренду. Щоб перевірити наявність кадастрового номера, скористайтеся Публічною кадастровою картою України.

На карті можна здійснити пошук за назвою населеного пункту або географічними координатами. Також можна дізнатися тип власності, цільове призначення — наприклад, для сільського господарства чи будівництва та площу ділянки.

Якщо кадастрового номера немає, власнику потрібно звернутися до розробника документації із землеустрою, щоб його присвоїли. Без цього документа будь-які дії з ділянкою неможливі.

"Кадастровий номер – це ключ до всіх юридичних операцій із землею. Без нього ділянка фактично "невидима" для реєстрів", — наголошують у Міністерстві юстиції.

Отримання інформації з Держгеокадастру

Наступний крок — перевірка даних на вебпорталі Держгеокадастру (land.gov.ua). Тут можна отримати довідку, яка містить:

Нормативну грошову оцінку ділянки. Інформацію про обмеження у використанні (наприклад, охоронні зони). Відомості про суб’єктів права власності.

Ці дані є довідковими, але вони допоможуть скласти загальну картину про земельну ділянку. Для отримання повної інформації потрібно звернутися до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРП).

Дослідження Державного реєстру речових прав

ДРП — основне джерело інформації про власність на земельну ділянку. Через онлайн-портал можна замовити інформаційну довідку, яка покаже:

хто є власником ділянки;

коли і на яких підставах ділянка перейшла у власність;

наявність інших прав на ділянку, таких як оренда, сервітут, емфітевзис чи суперфіцій;

обтяження, наприклад, арешт, іпотеку чи заборону на відчуження.

Відомості про права на земельні ділянки, зареєстровані до 2013 року, можуть бути відсутні в ДРП. Якщо ваші права на ділянку виникли раніше, варто внести їх до реєстру. Це захистить від шахрайських схем, адже зацифрована інформація є більш надійною.

Перевірка судових спорів

Щоб переконатися, що земельна ділянка не має юридичних проблем, перевірте її за кадастровим номером у Єдиному державному реєстрі судових рішень. Це дозволить дізнатися:

чи оспорювалося право власності;

чи є межові спори;

чи перебуває ділянка під арештом або в іпотеку.

Така перевірка допоможе уникнути ризиків, пов’язаних із купівлею проблемної ділянки, наголошують у Мін'юсті.

Практичні поради для безпеки

Перевіряйте документи. Завжди вимагайте у власника оригінали документів на землю та порівнюйте їх із даними реєстрів. Звертайтеся до фахівців. Якщо ви не впевнені у правильності даних, зверніться до юриста чи землевпорядника для додаткової перевірки. Уникайте передоплати без перевірки. Не вносьте кошти, поки не переконаєтеся у законності угоди.

Як повідомлялось, ринок землі в Україні стрімко розвивається, відкриваючи можливість для передачі права власності на ділянки. Однак не вся земля доступна для вільного продажу, адже існують певні законодавчі обмеження, про які мають знати всі учасники угоди.

Також ми розповідали, що українське законодавство, зокрема Земельний кодекс, гарантує першочергове право на отримання землі для учасників бойових дій. Вони можуть безоплатно отримати ділянку з фонду державної чи комунальної власності для різних цілей: від будівництва житлового будинку до садівництва.