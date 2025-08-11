Как проверить земельный участок на право собственности — правила в 2025 году

Женщина в поле. Фото: Freepik

Проверка права собственности на земельный участок — важный шаг перед покупкой, продажей или другими юридическими действиями. В Украине информация о земельных участках доступна в государственных реестрах, но для получения достоверных данных нужно знать, где и как искать.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как проверить земельный участок, узнать о его владельце, обременениях или ограничениях в использовании.

Проверка кадастрового номера

Первый шаг — выяснить, имеет ли земельный участок кадастровый номер. Это уникальный код, который идентифицирует участок в государственных реестрах. Без него невозможно провести ни одну юридическую операцию, например, продажу или аренду. Чтобы проверить наличие кадастрового номера, воспользуйтесь Публичной кадастровой картой Украины.

На карте можно осуществить поиск по названию населенного пункта или географическим координатам. Также можно узнать тип собственности, целевое назначение — например, для сельского хозяйства или строительства и площадь участка.

Если кадастрового номера нет, владельцу нужно обратиться к разработчику документации по землеустройству, чтобы его присвоили. Без этого документа любые действия с участком невозможны.

"Кадастровый номер — это ключ ко всем юридическим операциям с землей. Без него участок фактически "невидим" для реестров", — отмечают в Министерстве юстиции.

Получение информации из Госгеокадастра

Следующий шаг — проверка данных на веб-портале Госгеокадастра (land.gov.ua). Здесь можно получить справку, которая содержит:

Нормативную денежную оценку участка. Информацию об ограничениях в использовании (например, охранные зоны). Сведения о субъектах права собственности.

Эти данные являются справочными, но они помогут составить общую картину о земельном участке. Для получения полной информации нужно обратиться в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество (ГРП).

Исследование Государственного реестра вещных прав

ГРВП — основной источник информации о собственности на земельный участок. Через онлайн-портал можно заказать информационную справку, которая покажет:

кто является владельцем участка;

когда и на каких основаниях участок перешел в собственность;

наличие других прав на участок, таких как аренда, сервитут, эмфитевзис или суперфиций;

обременения, например, арест, ипотеку или запрет на отчуждение.

Сведения о правах на земельные участки, зарегистрированные до 2013 года, могут отсутствовать в ГРВП. Если ваши права на участок возникли раньше, стоит внести их в реестр. Это защитит от мошеннических схем, ведь оцифрованная информация является более надежной.

Проверка судебных споров

Чтобы убедиться, что земельный участок не имеет юридических проблем, проверьте его по кадастровому номеру в Едином государственном реестре судебных решений. Это позволит узнать:

оспаривалось ли право собственности;

есть ли межевые споры;

находится ли участок под арестом или в ипотеке.

Такая проверка поможет избежать рисков, связанных с покупкой проблемного участка, отмечают в Минюсте.

Практические советы для безопасности

Проверяйте документы. Всегда требуйте у владельца оригиналы документов на землю и сравнивайте их с данными реестров. Обращайтесь к специалистам. Если вы не уверены в правильности данных, обратитесь к юристу или землеустроителю для дополнительной проверки. Избегайте предоплаты без проверки. Не вносите средства, пока не убедитесь в законности сделки.

Как сообщалось, рынок земли в Украине стремительно развивается, открывая возможность для передачи права собственности на участки. Однако не вся земля доступна для свободной продажи, ведь существуют определенные законодательные ограничения, о которых должны знать все участники сделки.

Также мы рассказывали, что украинское законодательство, в частности Земельный кодекс, гарантирует первоочередное право на получение земли для участников боевых действий. Они могут бесплатно получить участок из фонда государственной или коммунальной собственности для различных целей: от строительства жилого дома до садоводства.