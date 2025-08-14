Видео
Земля в собственности — как проверить участок в реестре

Земля в собственности — как проверить участок в реестре

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 08:15
Право собственности — как проверить, внесен ли земельный участок в реестр
Мужчина в поле. Фото: Freepik

Проверка информации о земельном участке в государственных реестрах стала одной из важнейших процедур для владельцев и покупателей недвижимости. Это позволяет убедиться в отсутствии рисков, связанных с поддельными документами, двойной продажей или судебными спорами.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об официальных инструментах, которые позволяют быстро и безопасно выяснить, внесен ли земельный участок в государственные базы данных.

Проверка земельного участка в земельном кадастре

Первый шаг — это Государственный земельный кадастр (ГЗК), где содержится информация обо всех зарегистрированных земельных участках. Для поиска нужно знать кадастровый номер. Его можно найти в правоустанавливающих документах или спросить у владельца.

На официальном сайте Публичной кадастровой карты Украины достаточно ввести номер в поисковом поле. Система покажет границы участка на карте, площадь, целевое назначение и форму собственности. Если данные не отображаются, возможно, участок не зарегистрирован или кадастровый номер еще не присвоен.

Проверка земельного участка в реестре вещных прав

Второй важный ресурс — Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. Здесь содержатся сведения о владельце, наличие обременений, арестов или ипотек. Доступ к реестру платный, но проверка является официальной и юридически значимой.

Для получения информации необходимо оформить запрос через онлайн-сервис Министерства юстиции, используя электронную подпись или BankID. В результате вы получите выписку, где будет указано, кому принадлежит участок и есть ли на него какие-либо запреты.

Проверка через нотариуса или государственного регистратора

Еще один способ — обратиться к нотариусу или в Центр предоставления административных услуг. Специалист сделает официальный запрос в оба реестра и выдаст выписки с печатью. Это особенно актуально, если планируется сделка купли-продажи или оформление наследства.

"Перед тем как подписывать какие-либо документы, стоит убедиться, что участок существует в реестре, а его владелец имеет полное право на продажу", — отмечает адвокат Дмитрий Васюта.

Почему участки могут отсутствовать в реестре

Причин отсутствия информации в кадастре или реестре прав несколько. Это может быть следствием того, что земельный участок сформирован, но не зарегистрирован должным образом. В некоторых случаях старые документы оформляли без внесения сведений в электронные базы.

Если данные отсутствуют, владельцу следует обратиться в землеустроительную организацию для изготовления технической документации и последующей регистрации в ГЗК. После этого необходимо внести сведения в реестр вещных прав, чтобы юридически закрепить право собственности.

Как избежать рисков при проверке земельного участка

Чтобы не попасть в ситуацию с двойными владельцами или судебными спорами, стоит проверять участок сразу в обоих реестрах. Кроме того, следует обращать внимание на соответствие кадастрового номера, площади и границ в документах и на карте.

"Наиболее опасные случаи — это когда в кадастре есть данные, но в реестре прав они отсутствуют, или наоборот. Такое несоответствие свидетельствует о незавершенности оформления права собственности", — отмечает юрист Татьяна Тернавская.

Как сообщалось, спрос на землю в Украине растет, что приводит к постоянному удорожанию как ее аренды, так и покупки. По прогнозам экспертов, аренда земельных участков ежегодно будет дорожать примерно на 5%, а стоимость гектара будет расти в среднем на 10%.

Также мы рассказывали, что право собственности на землю — это фундаментальный аспект правовой системы Украины, позволяющий гражданам владеть, пользоваться и распоряжаться своими участками. Реализация этого права требует соблюдения установленных законом требований и ограничений.

земля рынок земли недвижимость
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
