Кому належить земля під приватним будинком та як переходить право власності

Питання права власності на землю під будинком часто виникає у власників нерухомості. Законодавство України чітко визначає: будинок і ділянка, на якій він розташований, юридично пов’язані між собою. З 2021 року діє принцип єдності, коли право на будинок автоматично передбачає право на землю. Це спростило процедури та зменшило кількість суперечок між власниками.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як визначається власник землі під приватним будинком, які закони це регулюють і що потрібно знати, щоб уникнути юридичних проблем.

Хто власник землі під приватним будинком

Відповідь міститься у статті 377 Цивільного кодексу України. Там зазначено: якщо людина придбала будинок, вона одночасно набуває право власності або користування земельною ділянкою під ним. Це означає, що власник будинку не може бути відокремлений від землі, на якій цей будинок збудований.

Водночас мета використання землі не змінюється. Якщо вона мала цільове призначення для житлової забудови, новий власник має дотримуватися цих самих умов.

Як переходить право власності на землю

У статті 120 Земельного кодексу України закріплено порядок переходу прав. Земельна ділянка змінює власника разом із будинком у різних випадках:

під час укладення договору купівлі-продажу чи дарування;

у результаті міни чи ренти;

після приватизації;

у процесі спадкування;

при виділенні паю у натурі.

Усі ці механізми дають можливість фізичним та юридичним особам набувати право на землю одночасно з отриманням нерухомості.

У чиїй власності перебуває земля під приватним будинком

Якщо особа купує будинок на приватній землі, до неї автоматично переходить і земля. У випадку, коли ділянка належить кільком власникам, новий господар будинку отримає частку землі, пропорційну частці у праві на нерухомість.

Це правило працює й для ситуацій, коли в одному дворі кілька співвласників. Земля не ділиться фізично, але кожен отримує юридично визначену частку.

Особливості для іноземців

Закон дозволяє іноземцям та особам без громадянства купувати землю несільськогосподарського призначення. Тобто якщо іноземець придбав житловий будинок у місті, він може стати власником і землі під ним.

Водночас для сільськогосподарських земель обмеження залишаються. Це питання часто стає предметом дискусій, адже воно пов’язане із захистом національних ресурсів.

Чому важливий принцип єдності

Запровадження принципу єдності будинку і землі зняло багато проблем, що виникали раніше. До 2021 року можна було бути власником будинку, але не мати прав на землю. Це створювало ризики: власник ділянки міг змінювати умови користування, вимагати плату чи навіть ініціювати спори в суді.

Тепер такий сценарій практично неможливий. Будинок і земля юридично об’єднані, що гарантує стабільність для власників.

Як повідомлялось, для законного проживання, підключення комунікацій або продажу будинку потрібно оформити право власності. Зараз існує декілька способів реєстрації, які залежать від дати будівництва та площі об'єкта.

Також ми розповідали, що ретельно перевіряти інформацію про земельну ділянку в державних реєстрах — це ключова процедура як для покупців, так і для власників. Це допомагає уникнути ризиків, як-от підроблені документи, подвійний продаж чи судові спори.