Як довести, що квартира ваша — ключові документи та нюанси

У сучасній Україні питання підтвердження права власності на житло має велике значення. Будь-яка угода з нерухомістю — продаж, дарування, передача у спадщину чи іпотека — неможлива без правильних документів. Якщо їх бракує або вони оформлені з помилками, це може призвести до складних судових процесів.

Як зазначають у Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції, найчастіше власники користуються такими документами:

договір купівлі-продажу, дарування чи міни — підтверджує передачу прав від однієї особи до іншої;

свідоцтво про право власності — видавалося до 2013 року, зараз замінюється випискою з державного реєстру;

виписка з Державного реєстру речових прав — сучасний підтверджуючий документ із даними про квартиру та її власника;

свідоцтво про право на спадщину — видається нотаріусом при оформленні спадкових прав;

рішення суду — використовується тоді, коли інші документи відсутні або право доводиться у судовому порядку;

свідоцтво про приватизацію " документ для квартир, що перейшли у приватну власність із державного чи комунального фонду.

"Варто пам’ятати, що прописка не є підтвердженням права власності. Вона лише засвідчує факт проживання і не дає права розпоряджатися квартирою", — кажуть фахівці.

Перевірка правовстановлюючих документів на квартиру

Перед будь-якою угодою з житлом обов’язково потрібно перевіряти всі документи. Нотаріус зобов’язаний упевнитися, що власник має право продавати чи дарувати квартиру, а також що майно не перебуває під арештом або у заставі.

Юристи радять перевіряти такі дані:

чи збігаються реквізити у договорі та у виписці з реєстру;

чи немає обтяжень у вигляді боргів, іпотеки або судових спорів;

чи оформлені всі сторінки документів без виправлень і помилок.

Правильне зберігання документів — не менш важливе, ніж їх оформлення. Утрата оригіналів може ускладнити майбутні операції.

Право власності на квартиру у державному реєстрі

В Україні діє єдина електронна база — Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Саме тут зберігаються офіційні дані про власників і характеристики квартир.

Реєстр працює за принципом "юридичної прозорості":

кожна зміна власника вноситься нотаріусом або держреєстратором;

у виписці з реєстру міститься історія переходу прав;

інформація про обтяження доступна для перевірки.

Таким чином, навіть якщо власник має на руках договір купівлі-продажу, повне підтвердження його прав можливе тільки через реєстр.

Які документи підтверджують підставу права власності

Усі документи можна поділити на дві категорії:

Документи, що підтверджують наявність права власності. Це свідоцтво про право власності (до 2016 року) чи виписка з реєстру. Документи, що пояснюють підставу виникнення цього права. Сюди входять:

договори купівлі-продажу, дарування, довічного утримання;

судові рішення;

спадкові свідоцтва.

Власне, перша група підтверджує сам факт володіння, а друга пояснює, як і на яких умовах воно виникло.

Чому важливо довести, що квартира ваша

Наявність підтверджених прав захищає власника від шахрайських схем. Оформлення будь-якої операції без правильної перевірки документів може закінчитися втратою житла.

Особливо актуально це у випадках:

коли квартира переходить у спадщину і виникають спори між родичами;

під час продажу житла на вторинному ринку;

коли житло придбане за договорами дарування чи міни;

якщо право доводиться через суд.

Фахівці Міністерства юстиції радять регулярно перевіряти дані у державному реєстрі та оновлювати документи після будь-яких змін. Це значно знижує ризики майбутніх конфліктів.

Як повідомлялось, якщо власник нерухомості більше не бажає володіти майном, він може скористатися спеціальним механізмом, передбаченим українським законодавством, — добровільною відмовою від права власності. Ця процедура не є продажем чи даруванням, а передбачає повне припинення права володіння об'єктом.

Також ми розповідали, що переоформлення квартири — це зміна власника нерухомості, що може відбуватися через купівлю-продаж, дарування, спадкування або договір довічного утримання. Кожен із цих способів вимагає унікального пакету документів і має свої особливості.