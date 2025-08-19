Добровільна відмова від права власності на нерухомість — що треба знати про процес

Чоловік та жінка з документами. Фото: Freepik

У житті трапляються ситуації, коли власник нерухомості більше не хоче чи не може володіти майном. Для цього в українському законодавстві існує спеціальний механізм — добровільна відмова від права власності. Це не продаж і не дарування, а повне припинення права володіння річчю або об’єктом.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як відбувається відмова від права власності, які документи потрібні, які особливості процесу та що говорить законодавство.

Що означає добровільна відмова від права власності

У статтях 316, 319 та 347 Цивільного кодексу України прямо передбачено, що власник може відмовитися від права власності, заявивши про це офіційно або вчинивши дії, які підтверджують таку відмову. Після цього право власності припиняється, але лише з моменту внесення відповідного запису до державного реєстру.

Водночас відмова від права власності — це складна юридична дія, яка потребує належного оформлення. Просте небажання користуватися майном не означає автоматичного припинення прав".

Добровільна відмова від права власності на нерухомість

Якщо власник квартири, будинку чи гаража вирішує відмовитися від майна, він має подати заяву до державного реєстратора, до центру надання адмінпослуг або до нотаріуса.

Для цього необхідно:

подати письмову заяву, підпис якої посвідчується нотаріально;

додати документ, що підтверджує право власності (за винятком випадків, коли право вже зареєстроване в державному реєстрі або документ втрачено).

Якщо власником є неповнолітня дитина, обов’язково потрібно отримати дозвіл органу опіки та піклування.

Державна реєстрація триває до п’яти робочих днів і коштує 300 грн адміністративного збору. Є можливість провести її швидше, але за значно вищу оплату.

Добровільна відмова від права власності на земельну ділянку

Земельні ділянки мають особливий порядок відмови. Стаття 142 Земельного кодексу України встановлює, що відмова можлива лише на користь держави або територіальної громади.

Алгоритм виглядає так:

Власник подає письмову заяву. Орган влади чи місцевого самоврядування розглядає її та приймає рішення. Якщо є згода прийняти землю, укладається угода про передачу права власності. Угода підлягає нотаріальному посвідченню.

"Добровільна відмова від земельної ділянки можлива виключно безоплатно і лише на користь громади або держави", — підкреслює юрист Владислав Дерій.

Таким чином, власник не може просто відмовитися від землі й залишити її "нічийною". Право власності переходить до відповідних органів.

Які ризики має добровільна відмова від права власності

З юридичної точки зору, така відмова означає повну втрату будь-яких прав на майно. Повернути його назад без нового оформлення вже неможливо.

Основні ризики:

неможливість відкликати заяву після внесення запису в реєстр;

передача обтяженого майна неможлива;

складність процедури для земельних ділянок, де необхідна згода органів влади.

Попри складність процедури, відмова від права власності є важливим інструментом. Вона застосовується у випадках, коли власник не бажає нести фінансові чи податкові зобов’язання за майно, не може його утримувати чи хоче передати його у власність держави. Але у деяких випадках більш логічним кроком буде продаж чи дарування, оскільки відмова безоплатна і остаточна.

