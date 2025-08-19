Добровольный отказ от права собственности на недвижимость — что нужно знать о процессе

Мужчина и женщина с документами. Фото: Freepik

В жизни случаются ситуации, когда владелец недвижимости больше не хочет или не может владеть имуществом. Для этого в украинском законодательстве существует специальный механизм — добровольный отказ от права собственности. Это не продажа и не дарение, а полное прекращение права владения вещью или объектом.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как происходит отказ от права собственности, какие документы нужны, какие особенности процесса и что говорит законодательство.

Реклама

Читайте также:

Что означает добровольный отказ от права собственности

В статьях 316, 319 и 347 Гражданского кодекса Украины прямо предусмотрено, что собственник может отказаться от права собственности, заявив об этом официально или совершив действия, которые подтверждают такой отказ. После этого право собственности прекращается, но только с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр.

В то же время отказ от права собственности — это сложное юридическое действие, требующее надлежащего оформления. Простое нежелание пользоваться имуществом не означает автоматического прекращения прав".

Добровольный отказ от права собственности на недвижимость

Если владелец квартиры, дома или гаража решает отказаться от имущества, он должен подать заявление государственному регистратору, в Центр предоставления админуслуг или к нотариусу.

Для этого необходимо:

подать письменное заявление, подпись которого удостоверяется нотариально;

приложить документ, подтверждающий право собственности (за исключением случаев, когда право уже зарегистрировано в государственном реестре или документ утерян).

Если собственником является несовершеннолетний ребенок, обязательно нужно получить разрешение органа опеки и попечительства.

Государственная регистрация длится до пяти рабочих дней и стоит 300 грн административного сбора. Есть возможность провести ее быстрее, но за значительно более высокую оплату.

Добровольный отказ от права собственности на земельный участок

Земельные участки имеют особый порядок отказа. Статья 142 Земельного кодекса Украины устанавливает, что отказ возможен только в пользу государства или территориальной общины.

Алгоритм выглядит так:

Владелец подает письменное заявление. Орган власти или местного самоуправления рассматривает его и принимает решение. Если есть согласие принять землю, заключается соглашение о передаче права собственности. Соглашение подлежит нотариальному удостоверению.

"Добровольный отказ от земельного участка возможен исключительно безвозмездно и только в пользу общины или государства", — подчеркивает юрист Владислав Дерий.

Таким образом, собственник не может просто отказаться от земли и оставить ее "ничейной". Право собственности переходит к соответствующим органам.

Какие риски имеет добровольный отказ от права собственности

С юридической точки зрения, такой отказ означает полную потерю каких-либо прав на имущество. Вернуть его обратно без нового оформления уже невозможно.

Основные риски:

невозможность отозвать заявление после внесения записи в реестр;

передача обремененного имущества невозможна;

сложность процедуры для земельных участков, где необходимо согласие органов власти.

Несмотря на сложность процедуры, отказ от права собственности является важным инструментом. Он применяется в случаях, когда владелец не желает нести финансовые или налоговые обязательства за имущество, не может его содержать или хочет передать его в собственность государства. Но в некоторых случаях более логичным шагом будет продажа или дарение, поскольку отказ бесплатный и окончательный.

Как сообщалось, продажа недвижимости требует тщательной подготовки, ведь даже из-за одного отсутствующего документа сделка может сорваться. Для успешного заключения договора купли-продажи владелец должен иметь полный пакет бумаг, подтверждающих его законное право распоряжаться имуществом. Без этого нотариус не сможет удостоверить сделку.

Также мы рассказывали, что передача квартиры ребенку — это стратегический шаг для защиты имущества от будущих рисков, в частности развода, судебных исков или споров о наследстве. Существуют легальные механизмы в Украине, позволяющие оформить собственность на ребенка без необходимости заключать договор дарения.