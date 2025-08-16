Як передати квартиру дитині без дарчої — усі способи у 2025 році

Діти з коробками. Фото: Freepik

Передати квартиру дитині — це не лише прояв турботи, а й спосіб захистити майно від ризиків, пов’язаних із розлученням, судовими спорами чи спадковими конфліктами. В Україні існує кілька законних способів зробити дитину власником нерухомості без використання дарчої.

Редакція Новини.LIVE розповідає про законні альтернативи, які забезпечують безпечну передачу майна.

Реклама

Читайте також:

Передача квартири через купівлю-продаж

Один із найнадійніших способів передати квартиру дитині без дарчої — оформити угоду купівлі-продажу одразу на її ім’я. У цьому випадку право власності переходить до дитини, а батьки чи родичі виступають ініціаторами угоди.

Такий підхід має кілька переваг:

Квартира одразу стає власністю дитини, що захищає її від поділу майна між подружжям у разі розлучення. Не потрібно оформлювати дарчу чи заповіт, що спрощує процедуру. Зменшуються ризики судових спорів із іншими спадкоємцями в майбутньому.

Для укладення такої угоди потрібна згода органів опіки та піклування, оскільки дитина є неповнолітньою. Також необхідно підтвердити джерело коштів, якщо дитина вказана як покупець.

До 18 років розпоряджатися квартирою дитина зможе лише за згодою батьків і органів опіки, наголошують у Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Київ).

Наприклад, батьки купують квартиру і оформлюють її одразу на дитину. Нотаріус реєструє угоду, а органи опіки перевіряють, чи не порушуються права дитини. Після цього квартира стає власністю дитини, але до повноліття будь-які операції з нерухомістю (продаж, оренда) можливі лише з дозволу держави.

Заповіт як спосіб передачі квартири

Заповіт — це класичний інструмент для тих, хто не поспішає передавати квартиру дитині за життя. Ви можете скласти заповіт у нотаріуса, вказавши дитину як спадкоємця.

Цей спосіб має свої особливості:

Простота оформлення: достатньо звернутися до нотаріуса з паспортом і документами на квартиру. Гнучкість: заповіт можна змінити або скасувати в будь-який момент. Відсутність потреби в дозволі органів опіки на етапі складання документа.

Однак є й недоліки: квартира залишається у вашій власності до смерті, а після цього можливі спори з іншими спадкоємцями. Наприклад, якщо є інші родичі першої черги (батьки, подружжя), вони можуть претендувати на частку майна, навіть якщо заповіт складено на користь дитини.

"Заповіт — це зручний інструмент для планування спадщини, але він не дає 100% гарантії, що майно перейде лише дитині. Щоб уникнути спорів, раджу заздалегідь проконсультуватися з юристом і чітко прописати всі деталі", — каже нотаріус Олена Кравець.

Оформлення квартири через приватизацію

Якщо квартира перебуває в державній власності, її спочатку потрібно приватизувати. У 2025 році приватизація залишається доступним способом отримати право власності, після чого квартиру можна передати дитині через купівлю-продаж або заповіт.

Для приватизації потрібні:

документи на квартиру (ордер, договір найму);

довідка про відсутність іншого приватизованого житла;

реєстрація всіх зацікавлених осіб у квартирі.

Діти до 16 років не беруть участі в приватизації, але їхні права представляють батьки. Після приватизації квартира може бути оформлена на дитину через один із вищезгаданих способів.

Якщо основний квартиронаймач помер, приватизація можлива через суд, що ускладнює процес.

Переваги оформлення квартири на дитину

Оформлення квартири на дитину має стратегічні плюси:

Захист від розлучення. Квартира, що належить дитині, не підлягає поділу між батьками. Мінімізація спорів. Оформлення на дитину зменшує шанси інших родичів претендувати на майно. Фінансова безпека. Дитина отримує власність, яка може стати основою для її майбутнього.

Однак до 18 років дитина не зможе самостійно розпоряджатися квартирою. До 14 років усі угоди проводять батьки чи опікуни, а з 14 до 18 років — за їхньою згодою та з дозволом органів опіки.

Юридичні нюанси та підводні камені

Передача квартири дитині без дарчої має свої ризики:

Органи опіки. Без їхнього дозволу угоди з неповнолітніми неможливі. Вони перевіряють, чи не порушуються права дитини. Спадкові спори. Якщо ви обираєте заповіт, будьте готові до можливих претензій від інших спадкоємців. Обмеження на розпорядження. До повноліття дитини будь-які дії з квартирою (продаж, оренда) потребують згоди держави.

Як повідомлялось, хоча українське законодавство не визнає дітей учасниками процесу поділу майна при розлученні, суд обов'язково бере до уваги їхні інтереси, щоб забезпечити дитині гідні умови життя та стабільне майбутнє, а не просто формально розділити спільну власність.

Також майнові питання в сім’ї можуть як зміцнювати, так і руйнувати родинні стосунки, особливо якщо не дотримуватися чітких правових норм. В Україні захист майнових прав неповнолітніх дітей забезпечується Сімейним та Цивільним кодексами, що продовжують діяти у 2025 році з особливим акцентом на інтересах дитини.