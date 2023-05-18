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Евросоюз утвердил первые в мире нормативы для криптовалюты: конец "Дикому Западу"?

18 мая 2023 16:15
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис
Евросоюз создал нормативную базу для крипторынка
Крипторинок будет регулируемым? Фото: QuoteInspector.com
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис

Европейский Союз ввел нормативы, позволяющие регулировать криптоактивы. Новые правила ЕС, известные как (MiCA), касаются как эмитентов токенов, так и поставщиков крипто-услуг, что предполагает появление надежной основы для управления быстроразвивающимся сектором. Этот шаг Совета Европейского Союза стал первой попыткой создания нормативной базы для криптоактивов в таком масштабе.

О нововведениях написали на сайте Евросоюза.

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Новые правила направлены на повышение прозрачности, сохранение финансовой стабильности и усиление защиты потребителей, а также — содействие инновациям в отрасли.

Элизабет Свантессон, глава Министерства финансов Швеции, отметила важность нормативно-правовой базы, заявив: "Сегодня мы выполняем свое обещание начать регулирование сектора криптоактивов. Последние события подтвердили настоятельную потребность ввести правила, которые станут защитой для европейцев, инвестировавших в эти активы, и помогут предотвратить злоупотребление криптоиндустрией для отмывания денег и финансирования терроризма".

Что подразумевает нормативная база?

Ключевые положения регламента предусматривают лицензионные требования для бирж биткоинов и других криптоплатформ, работающих в ЕС. Это гарантирует, что эти платформы будут соблюдать определенные стандарты и меры безопасности. Кроме того, эмитенты стейблкойнов должны сообщать о достаточном залоге своих активов, что повышает стабильность и минимизирует риски, связанные с этими цифровыми валютами.

Новые правила вступят в силу через год после их публикации в Официальном журнале Европейского Союза, что даст достаточно времени участникам рынка для адаптации и выполнения требований. Этот знаковый шаг Европейского парламента создает прецедент, поскольку представляет собой первый комплексный набор правил для криптоактивов в глобальном масштабе.

Поскольку мир продолжает бороться со сложностями контроля криптоиндустрии, проактивный подход ЕС является примером для других юрисдикций, стремящихся решить проблемы и возможности, открываемые криптоактивами.

Напомним, недавно мы писали о том, какую криптовалюту можно купить меньше, чем за доллар.

Также мы писали о том, что Приват24 временно не будет работать.

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