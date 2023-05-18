Евросоюз создал нормативную базу для крипторынка

Крипторинок будет регулируемым? Фото: QuoteInspector.com

Европейский Союз ввел нормативы, позволяющие регулировать криптоактивы. Новые правила ЕС, известные как (MiCA), касаются как эмитентов токенов, так и поставщиков крипто-услуг, что предполагает появление надежной основы для управления быстроразвивающимся сектором. Этот шаг Совета Европейского Союза стал первой попыткой создания нормативной базы для криптоактивов в таком масштабе.

О нововведениях написали на сайте Евросоюза.

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Элизабет Свантессон, глава Министерства финансов Швеции, отметила важность нормативно-правовой базы, заявив: "Сегодня мы выполняем свое обещание начать регулирование сектора криптоактивов. Последние события подтвердили настоятельную потребность ввести правила, которые станут защитой для европейцев, инвестировавших в эти активы, и помогут предотвратить злоупотребление криптоиндустрией для отмывания денег и финансирования терроризма".

Что подразумевает нормативная база?

Ключевые положения регламента предусматривают лицензионные требования для бирж биткоинов и других криптоплатформ, работающих в ЕС. Это гарантирует, что эти платформы будут соблюдать определенные стандарты и меры безопасности. Кроме того, эмитенты стейблкойнов должны сообщать о достаточном залоге своих активов, что повышает стабильность и минимизирует риски, связанные с этими цифровыми валютами.

Новые правила вступят в силу через год после их публикации в Официальном журнале Европейского Союза, что даст достаточно времени участникам рынка для адаптации и выполнения требований. Этот знаковый шаг Европейского парламента создает прецедент, поскольку представляет собой первый комплексный набор правил для криптоактивов в глобальном масштабе.

Поскольку мир продолжает бороться со сложностями контроля криптоиндустрии, проактивный подход ЕС является примером для других юрисдикций, стремящихся решить проблемы и возможности, открываемые криптоактивами.

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