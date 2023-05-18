Що таке пасивний капітал і як його створити: 5 способів

Скрудж МакДак знає, що таке пасивний капітал. Фото: скриншот з серіалу "Качині історії"

Досягнення фінансової незалежності — це мета мільйонів. Пасивний капітал забезпечує додаткові можливості для забезпечення більш стабільного фінансового майбутнього. Далі ми розглянемо п’ять ефективних стратегій нарощування пасивного капіталу.

Про те, як створити пасивний капітал, написали Financer.

Читайте також:

1. Інвестиції в дивіденди: отримання доходу від акцій

Інвестиції в дивіденди передбачають придбання акцій компаній, які розподіляють частину свого прибутку між акціонерами. Завдяки ретельному вибору компаній, які виплачують дивіденди, інвестори можуть отримувати регулярний дохід без необхідності активно торгувати або продавати свої активи. Розглянемо такий приклад: припустімо, ви інвестуєте 10 000 доларів США в акцію з річною дивідендною прибутковістю 5%. Це означає, що ви можете розраховувати на отримання $500 дивідендного доходу на рік. Реінвестуючи ці дивіденди або додаючи більше капіталу, ви можете збільшити свій пасивний дохід.

2. Оренда нерухомості

Інвестиції в оренду нерухомості можуть стати надійним джерелом пасивного доходу. Наприклад, припустімо, що ви купуєте орендоване майно за 2000 000 гривень. Після виплати витрат на комунальні послуги ви отримуєте щомісячний дохід від оренди в розмірі близько 7-10 тисяч гривень. З часом, коли ви створите портфель нерухомості, ваш пасивний дохід значно зросте.

3. Рівне кредитування

Платформи однорангового кредитування (P2P) з’єднують позичальників з окремими кредиторами, пропонуючи альтернативні можливості для інвестування. Як кредитор ви можете надавати позики позичальникам і отримувати відсотки за свої інвестиції. Припустімо, що ви інвестуєте 5000 доларів США в кредитну платформу P2P із середньою процентною ставкою 8%. Диверсифікувавши свої інвестиції між кількома позиками, ви можете зменшити ризик. Припускаючи, що ви отримуєте послідовні виплати, ви можете отримувати приблизно 400 доларів пасивного доходу на рік.

4. Ощадні рахунки

Високоприбуткові ощадні рахунки пропонують безпечний спосіб збільшити ваш капітал, заробляючи вищу процентну ставку порівняно з традиційними ощадними рахунками. Хоча доходи можуть бути не такими значними, як в інших варіантах інвестування, вони забезпечують безпечний дохід. Розглянемо такий сценарій: припустімо, ви кладете 50 000 доларів на високоприбутковий ощадний рахунок із річною процентною ставкою 2%. Протягом року ви заробите приблизно 1000 доларів на відсотках, які додаються до вашого початкового депозиту, сприяючи поступовому росту вашого пасивного капіталу.

5. Роялті та інтелектуальна власність

Якщо ви володієте інтелектуальною власністю, ви можете отримати пасивний дохід за допомогою роялті. Це може бути роялті від продажу книг, ліцензування творів мистецтва чи патентних роялті. Наприклад, якщо ви видали електронну книгу за ціною 400 гривень, а ваша ставка роялті становить 15% за продаж, то продаж 1000 примірників книги принесе вам 60000 доларів пасивного доходу.

Нещодавно ми писали про те, що в Україні підніметься комуналка, але держава підтримає споживачів вразливих категорій населення.

Вам також може бути цікаво, як отримати допомогу від гуманітарного фонду.