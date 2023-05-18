Что такое пассивный капитал и как его создать: 5 способов

Скрудж МакДак знает, что такое пассивный капитал. Фото: скриншот из сериала "Утиные истории"

Достижение финансовой независимости — это цель миллионов. Пассивный капитал обеспечивает дополнительные возможности для более стабильного финансового будущего. Дальше мы рассмотрим пять эффективных стратегий наращивания пассивного капитала.

О том, как создать пассивный капитал, написали Financer.

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1. Инвестиции в дивиденды: получение дохода от акций

Инвестиции в дивиденды предполагают приобретение акций компаний, распределяющих часть своей прибыли между акционерами. Благодаря тщательному выбору компаний, выплачивающих дивиденды, инвесторы могут получать регулярный доход без необходимости активно торговать или продавать свои активы. Рассмотрим такой пример: допустим, вы инвестируете 10 000 долларов США в акцию с годовой дивидендной доходностью 5%. Это означает, что вы можете рассчитывать на получение $500 дивидендного дохода в год. Реинвестируя эти дивиденды или прибавляя больше капитала, вы можете увеличить свой пассивный доход.

2. Аренда недвижимости

Инвестиции в аренду недвижимости могут стать надежным источником пассивного дохода. К примеру, допустим, что вы покупаете арендованное имущество за 2000000 гривен. После выплаты расходов на коммунальные услуги вы получаете ежемесячный доход от аренды в размере около 7-10 тысяч гривен. Со временем, когда вы создадите портфель недвижимости, ваш пассивный доход значительно увеличится.

3. Ровное кредитование

Платформы однорангового кредитования (P2P) соединяют заемщиков с отдельными кредиторами, предлагая альтернативные возможности для инвестирования. Как кредитор вы можете предоставлять ссуды заемщикам и получать проценты за свои инвестиции. Предположим, что вы инвестируете 5000 долларов США в кредитную платформу P2P со средней процентной ставкой 8%. Диверсифицировав свои инвестиции между несколькими ссудами, вы можете уменьшить риск. Предполагая, что вы получаете последовательную выплату, вы можете получать примерно 400 долларов пассивного дохода в год.

4. Банковский счет

Высокодоходные сберегательные счета предлагают безопасный способ увеличить ваш капитал, зарабатывая более высокую процентную ставку по сравнению с традиционными счетами. Хотя доходы могут быть не столь значительными, как в других вариантах инвестирования, они обеспечивают безопасный доход. Рассмотрим такой сценарий: допустим, вы кладете 50 000 долларов на высокодоходный сберегательный счет с годовой процентной ставкой 2%. В течение года вы заработаете примерно 1000 долларов на процентах, которые прилагаются к вашему первоначальному депозиту, способствуя постепенному росту вашего пассивного капитала.

5. Роялти и интеллектуальная собственность

Если вы владеете интеллектуальной собственностью, вы можете получить пассивный доход с помощью роялти. Это могут быть роялти от продажи книг, лицензирования произведений искусства или патентных роялти. К примеру, если вы издали электронную книгу по цене 400 гривен, а ваша ставка роялти составляет 15% за продажу, то продажа 1000 экземпляров книги принесет вам 60000 долларов пассивного дохода.

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