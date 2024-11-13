Наследие может отойти государству — список причин

Выморочное наследство — когда имущество получит государство
Обычно при жизни украинцы накапливают определенное состояние: недвижимое и движимое имущество, драгоценности, деньги, ценные бумаги и т.д. Логично, что после их смерти эти активы переходят их наследникам. Однако так происходит не всегда.
О том, когда наследство может забрать государство, объяснили специалисты "Бесплатной юридической помощи".
В наследственных делах бывают разные ситуации. Обычно на ценности есть претендент, а то и не один. Однако после смерти наследодателя может остаться имущество, не перешедшее другим людям (наследникам). Согласно Гражданскому кодексу Украины такое наследие считается выморочным. Так происходит если:
- отсутствуют все наследники по закону;
- отсутствуют все наследники по завещанию;
- все наследники отстранены от права на наследство;
- все наследники отказались от принятия наследства.
Наследство может быть признано выморочным только по решению суда. Соответствующий иск должен подать орган местного самоуправления по месту открытия наследства или для недвижимого имущества — по его местонахождению.
Если суд признает наследство выморочным, то оно переходит в собственность соответствующей территориальной общины.
Кто подает заявление о признании наследства выморочным
Заявление о признании наследства выморочным можно подать только через год с момента его открытия. Это могут сделать:
- кредиторы наследодателя;
- органы местного самоуправления, где расположено имущество;
- если речь идет о земельных участках сельскохозяйственного назначения — владельцы или пользователи смежных земельных участков.
Стоит отметить, что никем не принятое имущество, охраняемое до признания наследства выморочным. Это делается для сохранения наследства в интересах наследников, кредиторов наследодателя или отказополучателей до его принятия или признания выморочным.
Раньше мы писали, что завещание – это очень удобный инструмент, который распорядится своим имуществом на случай смерти. Однако если при жизни человек такой документ не составил, наследование происходит по закону.
Также мы рассказывали о возможных конфликтах между родственниками из-за наследства. Особенно сложно разобраться в ситуациях, когда на имущество претендуют дети от разных браков.
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