Спадкування за законом — як ділиться майно без заповіту

Процес отримання майна за законом. Фото: Pexels

Заповіт — це один з найефективніших способів розпорядитись нажитим майном на випадок своєї смерті, однак в Україні він не має таку популярність, як за кордоном. Якщо документ відсутній, спадкування відбувається за законом, відповідно до встановленої черговості.

Про те, як відбувається процес спадкування за законом, пояснили на сайті Чортківської районної державної адміністрації.

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Після відкриття спадщини родичі загиблого набувають права на спадкування майна, яке вони можуть прийняти або відмовитися від нього в межах встановленого терміну.

Спадкоємці, зазначені в заповіті, мають перевагу в спадкуванні. Якщо заповіт відсутній, визнається недійсним, не прийнятий або від нього відмовилися спадкоємці, а також якщо документ не охоплює всю спадщину, тоді спадкування відбувається за законом, з урахуванням установленого порядку.

Скільки черг спадкоємців передбачено законодавством

Згідно з Цивільним кодексом (ст. 1261-1265), спадкування здійснюється у п'яти чергах. Кожна черга має право на спадкування в певній послідовності. Спадкоємці однієї черги отримують майно порівну.

Спадкування наступної черги відбувається лише в разі відсутності спадкоємців попередньої черги, їх відмови чи неприйняття спадщини, а також якщо всі спадкоємці попередньої черги усунуті від права на спадкування. Родичі отримують майно в такій послідовності:

Перша черга спадкоємців: діти спадкодавця (у тому числі ті, що були зачаті при його житті та народилися після смерті), другий з подружжя та батьки. Друга черга спадкоємців: рідні брати та сестри спадкодавця, його бабусі та дідусі (як з боку батька, так і з боку матері). Третя черга спадкоємців: рідні дядьки та тітки спадкодавця. Четверта черга спадкоємців: особи, що проживали зі спадкодавцем не менше п’яти років до відкриття спадщини. П’ята черга спадкоємців: інші родичі спадкодавця до шостого ступеня спорідненості, з урахуванням переваги родичів ближчого ступеня. Також включаються утриманці спадкодавця, які не були членами його сім’ї.

Що таке спадкування за правом представлення

В ст. 1266 Цивільного кодексу зазначається, що спадкоємець може померти до відкриття спадщини. У такому випадку його частка переходить до його спадкоємців.

За правом представлення майно можуть отримати онуки, правнуки, прабабусі, прадідусі, племінники, двоюрідні брати та сестри. Прийняття спадщини може здійснюватися в межах залишеного терміну, який не може бути меншим ніж три місяці.

Раніше ми писали, що спадкування – це не лише право на майно, а й обов’язок брати на себе відповідальність за фінансові зобов’язання та борги, які залишає після себе померла особа. В Україні закон забороняє передачу у спадок деяких активів.

Також ми розповідали, що багато хто сприймає спадщину як шанс стати власником нерухомості, грошей або коштовностей, однак ситуація не завжди така однозначна. Окрім матеріальних цінностей, разом з ними можна успадкувати й фінансові борги померлого.