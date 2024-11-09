Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Спадщина без заповіту — хто перший в черзі на майно arrow

Спадщина без заповіту — хто перший в черзі на майно

9 листопада 2024 11:33
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Спадкування за законом — як ділиться майно без заповіту
Процес отримання майна за законом. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Заповіт — це один з найефективніших способів розпорядитись нажитим майном на випадок своєї смерті, однак в Україні він не має таку популярність, як за кордоном. Якщо документ відсутній, спадкування відбувається за законом, відповідно до встановленої черговості.

Про те, як відбувається процес спадкування за законом, пояснили на сайті Чортківської районної державної адміністрації.

Читайте також:

Як можна отримати спадок в Україні

Після відкриття спадщини родичі загиблого набувають права на спадкування майна, яке вони можуть прийняти або відмовитися від нього в межах встановленого терміну.

Спадкоємці, зазначені в заповіті, мають перевагу в спадкуванні. Якщо заповіт відсутній, визнається недійсним, не прийнятий або від нього відмовилися спадкоємці, а також якщо документ не охоплює всю спадщину, тоді спадкування відбувається за законом, з урахуванням установленого порядку.

Скільки черг спадкоємців передбачено законодавством 

Згідно з Цивільним кодексом (ст. 1261-1265), спадкування здійснюється у п'яти чергах. Кожна черга має право на спадкування в певній послідовності. Спадкоємці однієї черги отримують майно порівну.

Спадкування наступної черги відбувається лише в разі відсутності спадкоємців попередньої черги, їх відмови чи неприйняття спадщини, а також якщо всі спадкоємці попередньої черги усунуті від права на спадкування. Родичі отримують майно в такій послідовності:

  1. Перша черга спадкоємців: діти спадкодавця (у тому числі ті, що були зачаті при його житті та народилися після смерті), другий з подружжя та батьки.
  2. Друга черга спадкоємців: рідні брати та сестри спадкодавця, його бабусі та дідусі (як з боку батька, так і з боку матері).
  3. Третя черга спадкоємців: рідні дядьки та тітки спадкодавця.
  4. Четверта черга спадкоємців: особи, що проживали зі спадкодавцем не менше п’яти років до відкриття спадщини.
  5. П’ята черга спадкоємців: інші родичі спадкодавця до шостого ступеня спорідненості, з урахуванням переваги родичів ближчого ступеня. Також включаються утриманці спадкодавця, які не були членами його сім’ї.

Що таке спадкування за правом представлення

В ст. 1266 Цивільного кодексу зазначається, що спадкоємець може померти до відкриття спадщини. У такому випадку його частка переходить до його спадкоємців.

За правом представлення майно можуть отримати онуки, правнуки, прабабусі, прадідусі, племінники, двоюрідні брати та сестри.  Прийняття спадщини може здійснюватися в межах залишеного терміну, який не може бути меншим ніж три місяці.

Раніше ми писали, що спадкування – це не лише право на майно, а й обов’язок брати на себе відповідальність за фінансові зобов’язання та борги, які залишає після себе померла особа. В Україні закон забороняє передачу у спадок деяких активів.

Також ми розповідали, що багато хто сприймає спадщину як шанс стати власником нерухомості, грошей або коштовностей, однак ситуація не завжди така однозначна. Окрім матеріальних цінностей, разом з ними можна успадкувати й фінансові борги померлого.

спадок активи заповіт закон майно

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

05:24 За яких умов жінки можуть звільнитися зі служби в армії

04:25 Мер Одеси показав наслідки нічної атаки РФ на місто

04:03 У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу

03:26 "Азов" шукає на роботу автоелектриків — які умови та зарплата

02:28 Глава МВС України розповів, як воює його син

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

01:32 Чи переплачував "Харківводоканал" за бензин — що вирішив суд

01:27 У прокураторі розповіли перші наслідки атаки РФ по Харкову

01:17 Дрони РФ атакували Одесу — пошкоджено будинки, виникли пожежі

00:30 Відстрочка через дитину з інвалідністю — юристи назвали проблему

Оновлено

00:23 Стало відомо, коли звільнять тренера Довбика

05:24 За яких умов жінки можуть звільнитися зі служби в армії

04:25 Мер Одеси показав наслідки нічної атаки РФ на місто

04:03 У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу

03:26 "Азов" шукає на роботу автоелектриків — які умови та зарплата

02:28 Глава МВС України розповів, як воює його син

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

01:32 Чи переплачував "Харківводоканал" за бензин — що вирішив суд

01:27 У прокураторі розповіли перші наслідки атаки РФ по Харкову

01:17 Дрони РФ атакували Одесу — пошкоджено будинки, виникли пожежі

00:30 Відстрочка через дитину з інвалідністю — юристи назвали проблему

Оновлено

00:23 Стало відомо, коли звільнять тренера Довбика

Ексклюзив

06:34 Перевірка мобільного співробітниками ТЦК — наскільки це законно

8 листопада 2024
Ексклюзив

23:56 Ліквідація МСЕК — як отримати інвалідність у наступному році

10:38 Від Зеленського до Нікітюк — хто з відомих українців грав у КВК

Ексклюзив

05:01 Актори, музиканти та президенти — як КВК змінює життя

7 листопада 2024
Ексклюзив

18:21 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

6 листопада 2024

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

5 листопада 2024

17:33 Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

06:40 Ціни на латунь у листопаді — вартість 1 кг кольорових металів

06:29 Які дрова вибрати для опалення — види, переваги та альтернативи

Text

21:45 Мер Миколаєва відповів, для чого Путін накопичував ракети

Text

19:07 Скандальний закон про дрова, — ефір Остаповець_LIVE

Text

14:48 Міцні морози от-от скують Україну — коли області замете снігом

8 листопада 2024
Text

18:13 Старт опалювального сезону в Одесі — кому вже дали тепло

Text

18:08 Сєнкевич назвав кількість жертв у Миколаєві з початку війни

Text

17:50 Заява Кулеби про Трампа та підтримка від США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:05 Сєнкевич прокоментував перший штраф за дрова без документів

Text

16:38 Попенко пояснив, чому українці платять за ледь теплі батареї

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

16:27 Як Миколаїв долає виклики мобілізації — відповідь Сєнкевича

Text

16:13 Хом'як спрогнозував, на що буде спрямована політика Трампа

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд