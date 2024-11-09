Наследование по закону - как делится имущество без завещания

Процесс получения имущества по закону. Фото: Pexels

Завещание — это один из самых эффективных способов распорядиться нажитым имуществом на случай своей смерти, однако в Украине он не пользуется такой популярностью, как за рубежом. Если документ отсутствует, наследование происходит по закону в соответствии с установленной очередностью.

О том, как происходит процесс наследования по закону, объяснили на сайте Чертковской районной государственной администрации.

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После открытия наследства родственники погибшего приобретают право на наследование имущества, которое они могут принять или отказаться от него в пределах установленного срока.

Наследники, указанные в завещании, имеют преимущество в наследовании. Если завещание отсутствует, признается недействительным, не принятым или от него отказались наследники, а также если документ не охватывает все наследство, тогда наследование происходит по закону, с учетом установленного порядка.

Сколько очередей наследников предусмотрено законодательством

Согласно Гражданскому кодексу (ст. 1261-1265), наследование осуществляется в пяти очередях. Каждая очередь имеет право на наследование в определенной последовательности. Наследники одной очереди получают имущество поровну.

Наследование следующей очереди происходит только в случае отсутствия наследников предыдущей очереди, их отказа или непринятия наследства, а также если все наследники предыдущей очереди отстранены от права на наследование. Родственники получают имущество в такой последовательности:

Первая очередь наследников: дети наследодателя (в том числе зачатые при его жизни и родившиеся после смерти), второй из супругов и родители. Вторая очередь наследников: родные братья и сестры наследодателя, его бабушки и дедушки (как со стороны отца, так и со стороны матери). Третья очередь наследников: родные дяди и тети наследодателя. Четвертая очередь наследников: лица, проживавшие с наследодателем не менее пяти лет до открытия наследства. Пятая очередь наследников: другие родственники наследодателя до шестой степени родства, с учетом превосходства родственников более близкой степени. Также включаются иждивенцы наследодателя, которые не были членами его семьи.

Что такое наследование по праву представления

В ст. 1266 Гражданского кодекса отмечается, что наследник может умереть до открытия наследства. В таком случае его доля переходит к его наследникам.

По праву представления имущество могут получить внуки, правнуки, прабабушки, прадедушки, племянники, двоюродные братья и сестры. Принятие наследства может осуществляться в пределах оставленного срока, который не может быть менее трех месяцев.

Ранее мы писали, что наследование – это не только право на имущество, но и обязанность брать на себя ответственность за финансовые обязательства и долги, оставляемые после себя умершим лицом. В Украине закон запрещает передачу по наследству некоторых активов.

Также мы рассказывали, что многие воспринимают наследство как шанс стать собственником недвижимости, денег или драгоценностей, однако ситуация не всегда столь однозначна. Кроме материальных ценностей вместе с ними можно наследовать и финансовые долги умершего.