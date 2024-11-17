Раздел имущества при разводе — как не потерять свое при расторжении брака

Женщина возвращает обручальное кольцо мужчине. Фото: Freepik

Не каждый брак выдерживает испытание временем, что может привести к разводу. Основным источником конфликтов в процессе расторжения брака, как правило, является раздел общего имущества, ведь бывшие часто претендуют не то, что им не принадлежит.

О том, как правильно оформить имущество в браке, чтобы его не нужно было делить в будущем, пояснил в своем Instagram адвокат Марьян Сащук.

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Какое имущество не делится при разводе

Имущество, которое супруги приобрели за период совместной жизни, считается общей собственностью пары и делится поровну при расторжении брака. При этом есть активы, которые полностью принадлежат одному из пары и остаются их владельцу в полном объеме. К таким ценностям относятся:

страховые выплаты;

приватизированное жилье;

имущество, приобретенное к браку;

приватизированные земельные участки;

премии и награды за личные награды;

подарки или наследство, полученные во время брака;

компенсации за утрату имущества, принадлежавшего одному из супругов;

имущество, приобретенное во время брака за личные средства одного из супругов;

личные вещи, включая драгоценности, даже если они куплены за общие средства.

Соответственно, если имущество было в собственности одного из супругов до заключения брака или приобретено на его личные средства, другая сторона не может на него претендовать. Однако иногда бывшие пытаются получить больше, чем им положено.

Как оформить имущество, чтобы не потерять его при разводе

Когда речь заходит за раздел имущества, не все готовы "играть по правилам". Один из супругов может отрицать факт покупки имущества за личные средства другого, что непременно приведет к решению этого вопроса в правовом поле.

И даже если суд вам удастся выиграть — это может отнять много времени, нервов и вылиться в дополнительные финансовые расходы. Существует несколько способов этого избежать:

Дарья (договор дарения): как мы уже говорили, имущество, полученное в дар, не подлежит разделу при расторжении брака. Однако этот способ не застрахован от обжалования. Для этого другой супруг должен доказать фиктивность дарственной в суде. Оформление третьего лица: имущество и другие ценности можно зарегистрировать на родственника или другого доверенного человека. Оно не будет подлежать разделению при разводе, ведь фактически им будут владеть не супруги, а другое лицо. Однако следует помнить о безопасности и выбрать надежного человека. Брачный договор: этим документом можно предусмотреть права и обязанности каждого из супругов, в том числе касающихся общего имущества. Также можно попросить второго супруга написать заявление, что приобретенное имущество принадлежит только тому, кто его приобрел. Оно должна быть удостоверено нотариально.

Все три способа помогут обезопасить себя от несправедливого раздела имущества при разводе. Однако у них есть свои особенности, плюсы и минусы. Поэтому следует все тщательно взвесить и заблаговременно позаботиться о правильном оформлении активов.

Раньше мы писали, что украинцы могут свободно распоряжаться своим имуществом. Его можно подарить третьему лицу, заключив соответствующий документ. Однако даже такой способ передачи прав собственности требует определенных финансовых затрат.

Также мы рассказывали, что после смерти человека имущество, которое он приобрел при жизни, делится между его наследниками. Однако некоторым не удастся получить наследство по закону и на это есть несколько причин.