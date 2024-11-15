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Найближчі родичі можуть залишитися без спадку — перелік підстав

15 листопада 2024 09:59
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Спадкування за законом — кого та чому можуть позбавити права на майно
Людина підписує документи. Фото: Unsplash
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Отримати майно свого померлого родича українці можуть кількома способами. Найкращим варіантом вважається заповіт, адже він відповідає останній волі спадкодавця. Якщо документ не був складений, спадкування відбувається за законом. Однак, в такому випадку, не всі родичі можуть претендувати на майно.

Про те, хто не зможе отримати майно, якщо спадкування відбувається за законом, пояснили фахівці Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

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Хто не отримає майно за законом

Спадкування за законом передбачає передачу майна в порядку встановленої черговості, починаючи від найближчих родичів. Однак сімейні зв'язки ще не гарантують частку у спадку. Українським законодавством визначено низка причин, за яких людина позбавляється права на спадкування за законом:

  1. Відмова допомагати спадкодавцеві, хоча за законом був обов'язок це робити.
  2. Відсутність родинних або інших законних зв'язків зі спадкодавцем, що надають право на спадкування за законом.
  3. Особи, які не були членами сім’ї спадкодавця або не проживали з ним однією сім’єю протягом п’яти років до моменту відкриття спадщини та належали до четвертої черги спадкоємців.

Кого можуть позбавити права на майно

Навіть найближчі родичі можуть бути позбавлені права на спадок за певні, негідні вчинки. Це стосується:

  1. Людей, які підробили заповіт або інші документи, що змінило порядок спадкування.
  2. Осіб, які умисно позбавили життя спадкодавця або когось із претендентів на майно, або вчинили замах на їхнє життя.
  3. Батьків, яких позбавили батьківських прав та не поновили їх на момент відкриття спадщини.
  4. Громадян, які з метою отримання вигоди для себе чи інших осіб, умисно перешкоджали спадкодавцеві скласти заповіт, змінити або скасувати його.

Ці норми можуть бути застосовані абсолютно до всіх спадкоємців, у тому числі й на тих, хто має право на обов’язкову частку у спадщині, а також на громадян, на користь яких зроблено заповідальний відказ. Рішення про усунення від права на спадкування ухвалює виключно суд.

Раніше ми писали, що деякі українці забувають, що разом зі спадком можна отримати борги свого родича. Також не всі знають, що деякі активи залишаються поза спадщиною та не переходять нащадкам.

Також ми розповідали, що зазвичай на спадщину є один або кілька претендентів. Однак, якщо спадкоємці відсутні, майно переходить державі.

суд закон спадок майно заповіт

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