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Ближайшие родственники могут остаться без наследства — основания

15 ноября 2024 09:59
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Наследование по закону – кого и почему могут лишить права на имущество
Человек подписывает документы. Фото: Unsplash
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Получить имущество умершего родственника украинцы могут несколькими способами. Лучшим вариантом считается завещание, ведь оно соответствует последней воле наследодателя. Если документ не был составлен, наследование производится по закону. Однако в таком случае не все родственники могут претендовать на имущество.

О том, кто не сможет получить имущество, если наследование проходит по закону, объяснили специалисты Восточного межрегионального управления Министерства юстиции.

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Кто не получит имущество по закону

Наследование по закону предусматривает передачу имущества в порядке установленной очередности начиная от ближайших родственников. Однако семейные связи еще не гарантируют долю по наследству. Украинским законодательством определен ряд причин, по которым человек лишается права на наследование по закону:

  1. Отказ помогать наследодателю, хотя по закону была обязанность это делать.
  2. Отсутствие родственных или других законных связей с наследодателем, предоставляющих право на наследование по закону.
  3. Лица, которые не были членами семьи наследодателя или не проживали с ним одной семьей в течение пяти лет до открытия наследства и принадлежали к четвертой очереди наследников.

Кого могут лишить права на имущество

Даже самые близкие родственники могут быть лишены права на наследство за определенные, недостойные поступки. Это касается:

  1. Людей, подделавших завещание или другие документы, изменившее порядок наследования.
  2. Лиц, которые умышленно лишили жизни наследодателя или кого-то из претендентов на имущество, или покушались на их жизнь.
  3. Родителей, которых лишили родительских прав и не восстановили в них на момент открытия наследства.
  4. Граждан, которые с целью извлечения выгоды для себя или других лиц, умышленно препятствовали наследодателю составить завещание, изменить или отменить его.

Эти нормы могут быть применены абсолютно ко всем наследникам, в том числе и тем, кто имеет право на обязательную долю в наследстве, а также на граждан, в пользу которых сделан завещательный отказ. Решение об отстранении от права на наследование принимает исключительно суд.

Раньше мы писали, что некоторые украинцы забывают, что вместе с наследством можно получить долги своего родственника. Также не все знают, что некоторые активы остаются вне наследства и не переходят потомкам.

Также мы рассказывали, что обычно по наследству есть один или несколько претендентов. Однако, если наследники отсутствуют, имущество переходит государству.

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