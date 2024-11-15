Наследование по закону – кого и почему могут лишить права на имущество

Ближайшие родственники могут остаться без наследства — основания
Получить имущество умершего родственника украинцы могут несколькими способами. Лучшим вариантом считается завещание, ведь оно соответствует последней воле наследодателя. Если документ не был составлен, наследование производится по закону. Однако в таком случае не все родственники могут претендовать на имущество.
О том, кто не сможет получить имущество, если наследование проходит по закону, объяснили специалисты Восточного межрегионального управления Министерства юстиции.
Кто не получит имущество по закону
Наследование по закону предусматривает передачу имущества в порядке установленной очередности начиная от ближайших родственников. Однако семейные связи еще не гарантируют долю по наследству. Украинским законодательством определен ряд причин, по которым человек лишается права на наследование по закону:
- Отказ помогать наследодателю, хотя по закону была обязанность это делать.
- Отсутствие родственных или других законных связей с наследодателем, предоставляющих право на наследование по закону.
- Лица, которые не были членами семьи наследодателя или не проживали с ним одной семьей в течение пяти лет до открытия наследства и принадлежали к четвертой очереди наследников.
Кого могут лишить права на имущество
Даже самые близкие родственники могут быть лишены права на наследство за определенные, недостойные поступки. Это касается:
- Людей, подделавших завещание или другие документы, изменившее порядок наследования.
- Лиц, которые умышленно лишили жизни наследодателя или кого-то из претендентов на имущество, или покушались на их жизнь.
- Родителей, которых лишили родительских прав и не восстановили в них на момент открытия наследства.
- Граждан, которые с целью извлечения выгоды для себя или других лиц, умышленно препятствовали наследодателю составить завещание, изменить или отменить его.
Эти нормы могут быть применены абсолютно ко всем наследникам, в том числе и тем, кто имеет право на обязательную долю в наследстве, а также на граждан, в пользу которых сделан завещательный отказ. Решение об отстранении от права на наследование принимает исключительно суд.
Раньше мы писали, что некоторые украинцы забывают, что вместе с наследством можно получить долги своего родственника. Также не все знают, что некоторые активы остаются вне наследства и не переходят потомкам.
Также мы рассказывали, что обычно по наследству есть один или несколько претендентов. Однако, если наследники отсутствуют, имущество переходит государству.
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