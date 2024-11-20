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Брачный контракт — кому он нужен и что решает

20 ноября 2024 15:14
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Брачный договор в Украине – как заключить и что в нем можно прописать
Жених подписывает документ. Фото: Freepik
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Некоторые скептически относятся к брачному договору считая, что залогом счастливой семейной жизни — любовь и доверие, а не юридические документы. Но, учитывая статистику разводов в Украине, все больше граждан стали "страховаться" с помощью такого контракта.

О том, что можно предусмотреть в брачном договоре и как его правильно составить, объяснили специалисты "Бесплатной юридической помощи".

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Как заключить брачный договор

Брачный контракт – это официальный документ, в котором можно предусмотреть имущественные отношения в семье. Он также регулирует права и обязанности каждого из пары как супругов или как родителей.

Это соглашение касается исключительно имущественных вопросов, нельзя прописать в брачном договоре кто из пары должен мыть посуду, стирать или готовить еду. Также контракт не может касаться личных отношений между супругами и родителей с детьми.

Брачный договор может быть заключен по месту регистрации брака или проживания одного из супругов. Он составляется в трех экземплярах, которые по одному остаются в:

  • Нотариуса;
  • Мужа;
  • Жены;

Контракт обязательно удостоверяется нотариусом, а если его заключают не совершеннолетние, требуется согласие их родителей или законных представителей. Он может быть заключен как до регистрации брака, так и после.

Что можно прописать в брачном договоре

Брачный контракт в Украине имеет определенные отличия от своих аналогов на западе. По сути, он не может предложить паре ничего больше, кроме урегулирования имущественных вопросов, поскольку моральные, этические и бытовые проблемы украинское законодательство не способно решить. В таком договоре можно прописать:

  • порядок раздела имущества на случай развода;
  • правила проживания в жилом помещении, принадлежащем одному из них, являются их общей собственностью или их родственниками;
  • какое имущество жена или муж передает для использования на общие нужды семьи, а также что будет с ценностями, подаренными в связи с регистрацией брака;
  • какое имущество, приобретенное во время брака, будет считаться общей или личной частной собственностью каждого из супругов;
  • способы использования принадлежащего им обоим или одному из них имущества для обеспечения нужд их детей и третьих лиц;
  • если один из супругов переезжает в дом другого, стороны в брачном договоре могут договориться о порядке пользования им;
  • супруги могут договориться о порядке освобождения жилого помещения тем из супругов, кто вселился в него, в случае расторжения брака, с выплатой денежной компенсации или без нее;
  • условия пребывания на иждивении одного из супругов независимо от нетрудоспособности и потребности в материальной помощи.

Специалисты отмечают, что все важные вопросы, такие как материальное обеспечение семьи, лучше решить сразу, ведь большинство отношений, как показывает судебная практика, разрушаются именно из-за денег.

Раньше мы писали, что не каждый брак способен выдержать испытание временем. А потому лучше заранее позаботиться об оформлении своего имущества, чтобы потом не делить все пополам.

Также мы рассказывали, что имущество по наследству подлежит налогообложению. Хотя здесь есть свои нюансы и исключения.

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