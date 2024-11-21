Когда лучше жениться в 2025 году — самые лучшие даты для свадьбы

Когда в 2025 году можно играть свадьбу — самые лучшие даты
Женитьба — это один из важнейших шагов в жизни каждого человека, поэтому важно сделать все идеально, чтобы этот день запомнился навсегда. Первым шагом на пути к созданию семьи является выбор даты, поэтому необходимо знать, в какие дни в следующем году можно играть свадьбу.
Новини.LIVE делится полезными советами для молодоженов.
Можно ли жениться в високосном году
Народные поверья утверждают, что в високосный год лучше не жениться, ведь можно часто ссориться со второй половинкой и даже быстро развестись. Некоторые верят, что год, следующий после високосного, считается вдовьим, поэтому влюбленные также могут разойтись.
Однако, каждая влюбленная пара сама решает, нужно ли ей жить согласно этим предрассудкам. Более того, церковь не запрещает играть свадьбу, но рекомендует прислушиваться к народным поверьям. В то же время, астрологи рассказали, какие даты в следующем году считаются самыми лучшими для женитьбы.
Когда можно сыграть свадьбу в 2025 году
Астрологи рекомендуют выбрать месяцы и даты, где есть цифра два и пять, чтобы избежать несчастий и привлечь положительные моменты в жизнь. Согласно китайскому календарю, символом следующего года является Зеленая Деревянная Змея, указывающая на трансформацию и мудрость. Считается, что эти качества хорошо повлияют на брак.
В следующем году астрологи советуют обратить внимание на такие даты для свадебных церемоний, как:
- Январь — 2, 10 и 25
- Февраль — 1, 2, 9 и 26
- Апрель — 21
- Май — 2, 8 и 28
- Июнь — 1, 6, 20 и 22
- Июль — 2, 3, 10 и 27
- Август — 15
- Сентябрь — 2, 20 и 24
- Октябрь — 1, 3, 16 и 25
- Ноябрь — 1, 2, 14
- Декабрь — 27 и 31
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