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Когда в 2025 году можно играть свадьбу — самые лучшие даты

21 ноября 2024 23:23
Светлана Зайцева - Редактор
Когда лучше жениться в 2025 году — самые лучшие даты для свадьбы
Молодожены на свадебной фотосессии. Фото: Pinterest
Светлана Зайцева - Редактор

Женитьба — это один из важнейших шагов в жизни каждого человека, поэтому важно сделать все идеально, чтобы этот день запомнился навсегда. Первым шагом на пути к созданию семьи является выбор даты, поэтому необходимо знать, в какие дни в следующем году можно играть свадьбу.

Новини.LIVE делится полезными советами для молодоженов.

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Народные поверья утверждают, что в високосный год лучше не жениться, ведь можно часто ссориться со второй половинкой и даже быстро развестись. Некоторые верят, что год, следующий после високосного, считается вдовьим, поэтому влюбленные также могут разойтись.

Обручальное кольцо
Два обручальных кольца на цветах. Фото: Freepik

Однако, каждая влюбленная пара сама решает, нужно ли ей жить согласно этим предрассудкам. Более того, церковь не запрещает играть свадьбу, но рекомендует прислушиваться к народным поверьям. В то же время, астрологи рассказали, какие даты в следующем году считаются самыми лучшими для женитьбы.

Когда можно сыграть свадьбу в 2025 году

Астрологи рекомендуют выбрать месяцы и даты, где есть цифра два и пять, чтобы избежать несчастий и привлечь положительные моменты в жизнь. Согласно китайскому календарю, символом следующего года является Зеленая Деревянная Змея, указывающая на трансформацию и мудрость. Считается, что эти качества хорошо повлияют на брак.

Свадьба
Невеста и жених на свадьбе. Фото: Medium

В следующем году астрологи советуют обратить внимание на такие даты для свадебных церемоний, как:

  • Январь — 2, 10 и 25
  • Февраль — 1, 2, 9 и 26
  • Апрель — 21
  • Май — 2, 8 и 28
  • Июнь — 1, 6, 20 и 22
  • Июль — 2, 3, 10 и 27
  • Август — 15
  • Сентябрь — 2, 20 и 24
  • Октябрь — 1, 3, 16 и 25
  • Ноябрь — 1, 2, 14
  • Декабрь — 27 и 31

Напомним, мы писали о том, в какие дать лучше жениться в 2024 году.

Раньше мы рассказывали о том, кому нужен брачный контракт и что он решает.

Также мы сообщали о том, что в Украине появились новые основания для развода.

брак свадьба советы даты 2025 год

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