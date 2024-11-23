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Когда выходные в декабре 2024 — сколько будут отдыхать украинцы

23 ноября 2024 06:40
Светлана Зайцева - Редактор
Выходные в декабре 2024 в Украине — сколько будем отдыхать
Человек с украинским флагом возле календаря на декабрь. Фото: Городок.City
Светлана Зайцева - Редактор

Близится декабрь, а это значит окончание очередного календарного года и новогодние праздники, к которым украинцы начинают готовиться заранее. Узнайте, сколько выходных будет в следующем месяце и в какие дни можно смело отдыхать от работы или других рутинных дел.

Новини.LIVE рассказывает о выходных в Украине в декабре 2024 года.

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В декабре все люди начинают готовиться к разным новогодним праздникам и подводить итоги прошлого года. Несмотря на военное положение, люди в Украине пытаются находить приятные подарки для самых родных и готовиться к зимним праздникам, чтобы хоть как-то отвлечься от того, что происходит за окном.

Женщина с ребенком возле елки.
Женщина, украшающая елку с ребенком. Фото: Pinterest

Узнайте, когда в Украине будут выходные в последний месяц года и будут ли праздничные дни выходными в условиях полномасштабной войны, которую в 2022 году развязала Российская Федерация.

Когда в декабре 2024 года будут выходные для украинцев

В декабре этого года граждане Украины будут отдыхать девять дней в месяц. Это дни, которые приходятся на классические субботы и воскресенья, которые и так являются выходными по традиции. Так, украинцы будут отдыхать в такие дни декабря 2024 года, как:

  • 1 декабря
  • 7 декабря
  • 8 декабря
  • 14 декабря
  • 15 декабря
  • 21 декабря
  • 22 декабря
  • 28 декабря
  • 29 декабря

При этом, рабочих дней в первый зимний месяц для украинцев будет 22.

Календарь
Перелистывание страниц календаря. Фото: Gazeta

Будут ли праздники выходными в Украине во время войны

К сожалению, в условиях полномасштабного вторжения для украинцев отменяются дополнительные праздничные выходные. То есть, 25 декабря, а это по новому стилю Рождество, и 31 декабря, а это по традиции канун Нового года, не будут во время войны выходными. Это означает, что эти праздники будут рабочими днями.

Напомним, мы писали о том, когда в Украине отмечают День Святого Николая в 2024 году.

Раньше мы рассказывали о том, когда можно жениться в 2025 году.

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праздники выходные декабрь календарь война в Украине 2024 год

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