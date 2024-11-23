Выходные в декабре 2024 в Украине — сколько будем отдыхать

Человек с украинским флагом возле календаря на декабрь. Фото: Городок.City

Близится декабрь, а это значит окончание очередного календарного года и новогодние праздники, к которым украинцы начинают готовиться заранее. Узнайте, сколько выходных будет в следующем месяце и в какие дни можно смело отдыхать от работы или других рутинных дел.

Новини.LIVE рассказывает о выходных в Украине в декабре 2024 года.

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В декабре все люди начинают готовиться к разным новогодним праздникам и подводить итоги прошлого года. Несмотря на военное положение, люди в Украине пытаются находить приятные подарки для самых родных и готовиться к зимним праздникам, чтобы хоть как-то отвлечься от того, что происходит за окном.

Женщина, украшающая елку с ребенком. Фото: Pinterest

Узнайте, когда в Украине будут выходные в последний месяц года и будут ли праздничные дни выходными в условиях полномасштабной войны, которую в 2022 году развязала Российская Федерация.

Когда в декабре 2024 года будут выходные для украинцев

В декабре этого года граждане Украины будут отдыхать девять дней в месяц. Это дни, которые приходятся на классические субботы и воскресенья, которые и так являются выходными по традиции. Так, украинцы будут отдыхать в такие дни декабря 2024 года, как:

1 декабря

7 декабря

8 декабря

14 декабря

15 декабря

21 декабря

22 декабря

28 декабря

29 декабря

При этом, рабочих дней в первый зимний месяц для украинцев будет 22.

Перелистывание страниц календаря. Фото: Gazeta

Будут ли праздники выходными в Украине во время войны

К сожалению, в условиях полномасштабного вторжения для украинцев отменяются дополнительные праздничные выходные. То есть, 25 декабря, а это по новому стилю Рождество, и 31 декабря, а это по традиции канун Нового года, не будут во время войны выходными. Это означает, что эти праздники будут рабочими днями.

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