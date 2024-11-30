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Робота на вихідних — як українцям швидко отримати гроші

30 листопада 2024 09:05
Єлизавета Супівська - редактор
Швидкий підробіток на вихідних – де знайти гроші та ким можна працювати
Жінка вигулює собаку. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

Незначна зайнятість на вихідних може забезпечити українців додатковим доходом. Підлітки, які ще навчаються у школі/університеті, часто шукають варіанти підробітку в суботу/неділю. Дорослі також можуть спробувати щось нове і короткострокове, якщо потребують фінансів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як українцям швидко заробити гроші на вихідних.

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Вигул домашніх тварин

Підходить для людей, які знаходять спільну мову з домашніми улюбленцями і не проти провести час у компанії чотирилапих. Надто зайняті господарі часто шукають тимчасових працівників, яким можуть довірити вигул своєї собаки. Якщо знайти кількох роботодавців, то дохід за день збільшиться. Але пам’ятайте, що відповідальність як за тварину, так за оточуючих повністю ляже на вас. Оголошення з пропозиціями публікують на OLX і навіть великих кадрових порталах.

Робота з тваринами
Оголошення на OLX про вигул домашніх тварин. Фото: скриншот 

Няня вихідного дня

Зайняті батьки також часто потребують послуг няні. Хтось працює на вихідних, когось несподівано викликали на роботу, хтось запланував поїздку або відпочинок без дітей, а малечу немає на кого залишити. Тоді на допомогу приходить няня, зарплата якої залежить від кількості годин, проведених із дитиною. Як у випадку з тваринами, працівник повинен любити діток і бути впевненим у власних силах.

Робота няні
Оголошення про пошук тимчасової няні. Фото: скриншот

Продаж речей в Інтернеті

Виділіть час, аби сфотографувати речі, та опублікуйте оголошення про продаж на онлайн-майданчиках. Найкращий варіант — OLX, там можна реалізувати майже все: книги, одяг, електроніку, побутову техніку, речі ручного виробництва, антикваріат, раритетні предмети і багато іншого. Залишиться тільки чекати, поки зацікавлений покупець не відгукнеться на оголошення. Варто заздалегідь промоніторити ціни, написати цікавий текст тощо, аби максимально привабити увагу відвідувачів сайту.

Розділи на OLX
Українці можуть продавати речі на OLX. Фото: скриншот

Заробіток на фотобанках

Варіант підходить для людей, які вміють фотографувати. Достатньо мати хорошу камеру (на телефоні також підійде) і бажання по-новому показати навколишній світ. Популярні фотобанки, як от Shutterstock, Adobe Stock, Depositphotos, Freepik тощо, платять авторам за кожне куплене зображення, і якщо спіймати тренд — можна забезпечити себе достойним пасивним заробітком.

Нагадаємо, в Україні досить поширеним є фриланс — вид заробітку, коли працівник не прив’язаний до одного роботодавця і виконує різноманітні завдання від замовників. Дослідження показали, що більше 67% покоління зумерів (народилися в період 1997-2012 рр.) працюють на фрилансі. Такий підхід дозволяє непогано заробляти.

Також ми писали, що українці можуть заробити гроші, продаючи монети колекціонерам. На онлайн-аукціонах є багато оголошень про купівлю унікальних і старих копійок, деякі вироби здатні принести власникам тисячі гривень.

робота вихідні гроші доходи вакансії

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09:28 У Києві стався великий прорив трубопроводу — відео наслідків

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