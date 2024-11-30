Быстрая подработка на выходных – где найти деньги и кем можно работать

Женщина выгуливает собаку. Фото: Pexels

Незначительная занятость в выходные может обеспечить украинцев дополнительным доходом. Подростки, еще учащиеся в школе/университете, часто ищут варианты подработки в субботу/воскресенье. Взрослые тоже могут попробовать что-то новое и краткосрочное, если нуждаются в финансах.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как украинцам быстро заработать деньги на выходных.

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Выгул домашних животных

Подходит для людей, которые находят общий язык с домашними питомцами и не прочь провести время в компании четырехлапых. Слишком занятые хозяева часто ищут временных сотрудников, которым могут доверить выгул своей собаки. Если найти нескольких работодателей, то доход в день увеличится. Но помните, что ответственность как за животное, так и за окружающих полностью ляжет на вас. Объявления с предложениями публикуют на OLX и даже на крупных кадровых порталах.

Объявление на OLX о выгуле домашних животных. Фото: скриншот

Няня выходного дня

Занятые родители также часто нуждаются в услугах няни. Кто-то работает на выходных, кого-то неожиданно вызвали на работу, кто-то запланировал поездку или отдых без детей, а малышей не на кого оставить. Тогда на помощь приходит няня, зарплата которой зависит от количества часов, проведённых с ребенком. Как и в случае с животными, сотрудник должен любить детей и быть уверенным в собственных силах.

Объявление о поиске временной няни. Фото: скриншот

Продажа вещей в Интернете

Выделите время, чтобы сфотографировать вещи, и опубликуйте объявления о продаже на онлайн-площадках. Лучший вариант — OLX, там можно реализовать почти все: книги, одежду, электронику, бытовую технику, вещи ручного производства, антиквариат, раритетные предметы и многое другое. Остается только ждать, пока заинтересованный покупатель не отзовется на объявление. Следует заранее промониторить цены, написать интересный текст и т.п., чтобы максимально привлечь внимание посетителей сайта.

Украинцы могут продавать вещи на OLX. Фото: скриншот

Заработок на фотобанках

Вариант подходит для людей, умеющих фотографировать. Достаточно иметь хорошую камеру (на телефоне тоже подойдет) и желание по-новому показать окружающий мир. Популярные фотобанки, как Shutterstock, Adobe Stock, Depositphotos, Freepik и т.д., платят авторам за каждое купленное изображение, и если поймать тренд — можно обеспечить себя достойным пассивным заработком.

Напомним, в Украине достаточно распространен фриланс — вид заработка, когда сотрудник не привязан к одному работодателю и выполняет различные задачи от заказчиков. Исследования показали, что более 67% поколения зуммеров (родившихся в период 1997-2012 гг.) работают на фрилансе. Такой подход позволяет хорошо зарабатывать.

Также мы писали, что украинцы могут заработать деньги, продавая монеты коллекционерам. На онлайн-аукционах много объявлений о покупке уникальных и старых копеек, некоторые изделия способны принести владельцам тысячи гривен.