Работа в декабре 2024 года – сколько дней придется трудиться

Работник ресторана. Фото: Pexels

Украинцы уже привыкли, что во время военного положения дополнительные выходные на праздники не предоставляются. Даже если дата припадает на субботу/воскресенье. Так что третий декабрь подряд наши граждане будут отдыхать от работы сугубо в установленные выходные.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько украинцы будут работать в декабре.

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Рабочие и выходные декабря 2024 года

В этом году 25 декабря, то есть Рождество, приходится на среду. Согласно Кодексу законов о труде, в мирное время сотрудники получили бы дополнительный выходной, но по состоянию на конец 2024 года продолжается полномасштабное вторжение России. Так что Рождество будет рабочим днем. Таким образом, в первый месяц зимы украинцы будут работать: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 и 31 декабря.

Выходными будут только субботы и воскресенья, в частности:

1 декабря;

7 декабря;

8 декабря;

14 декабря;

15 декабря;

21 декабря;

22 декабря;

28 декабря;

29 декабря.

Выходит, работать придется 22 дня месяца, а отдыхать — 9 дней.

Какие зарплаты будут в декабре

1 декабря вступил в силу закон о повышении налогов. Для всех украинцев установили новый военный сбор — 5% вместо традиционных 1,5%. Работодатели должны удержать с официальной зарплаты сотрудников не 19,5% за отработанный месяц (ВС плюс налог на доходы физических лиц), а 23%.

Выходит, что в декабре чистый заработок уменьшится. Из каждой тысячи гривен будут вычитать 230 грн налогов, так что минимальная зарплата в декабре "на руки" составит 6 160 грн (было 6 440 грн).

Напомним, наши граждане могут неофициально подрабатывать на выходных, вариантов дополнительного заработка немало. Самые популярные и быстрые способы — выгуливать домашних животных, ухаживать за детьми, продавать товары в Интернете и т.д.

Также мы писали, что некоторые работодатели прибегают к штрафованию сотрудников за ошибки. Однако такой подход к наказанию незаконный, его могут расценить как нарушение минимальных государственных гарантий в оплате труда.