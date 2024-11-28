Виплати для українців у Польщі — які гранти можна отримати у 2024 році

Польські злоті. Фото: Pexels

Українці в Польщі мають можливість отримати фінансову підтримку завдяки низці ініціатив, спрямованих на поліпшення житлових умов, професійної адаптації та допомогу в реалізації соціальних проєктів. Ці програми розроблені для різних категорій громадян і гарантують суттєву фінансову підтримку для отримувачів.

Про те, які виплати можуть отримати українці в Польщі та що для цього потрібно, повідомили на сайті "Uapl.info".

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Які виплати можуть отримати українці в Польщі

Українські мігранти в Польщі можуть скористатися кількома програмами фінансової підтримки, які пропонують виплати від 7 000 злотих (приблизно 71 203 грн) до 15 000 злотих (близько 152 579 грн). Ініціативи спрямовані на допомогу різним категоріям переселенців.

Програма RemontujeMY

Фонд Habitat for Humanity Poland організував третій етап подачі заявок для українців, які потребують покращення житлових умов. Грант у розмірі до 7 000 злотих (понад 71 тис. грн) можуть отримати:

ті, хто легально перебуває на території Польщі;

українці, які виїхали після 24 лютого 2022 року через війну;

громадяни зі статусом тимчасового захисту (PESEL UKR).

Подача заявок триватиме до 23 грудня 2024 року, участь дозволена як орендарям, так і власникам житла, які здають його українцям. Також нововведенням третього етапу є можливість участі для українців, які мешкають у соціальному житлі. Для цього замість договору на проведення ремонту необхідно подати документ, що підтверджує надання житла. Заповнити анкету можна на офіційному сайті програми.

Програма CARE Poland

Програма CARE Poland передбачає виплату до 1 500 доларів (62 269 грн) допомоги для українських мігрантів, які:

прибули до Польщі після 22 лютого 2024 року;

мають статус PESEL UKR, статус біженця або карту побиту;

є медсестрами чи акушерками зі стажем роботи не менше трьох років за останні п’ять років.

Також заявник має надати підтвердження про отримання умовного дозволу на роботу в польській системі охорони здоров’я або про подання заявки на його отримання.

Кошти можна використати для нострифікації диплома, оплати курсів польської мови або навчання в медичних університетах Польщі. Для участі в програмі необхідно підтвердити професійні кваліфікації, професійного досвіду та подати заявку до 31 грудня 2024 року на сайті CARE Poland.

Програма фонду Вуйців

Фонд імені Людвики та Генрика Вуйців разом із фондом "Освіта для демократії" пропонують гранти від 5 000 (50 833 грн) до 15 000 злотих (152 500 грн) для проведення заходів, спрямованих на допомогу біженцям.

Заявки приймаються до 9 грудня 2024 року через платформу witkac.pl. Пріоритет надається ініціативам із регіонів, що постраждали від повеней у вересні 2024 року. Результати відбору будуть оголошені до кінця січня 2025 року, а реалізація програм триватиме з 16 лютого до 15 липня 2025 року.

Раніше ми писали, що у вересні кількість українців, які отримали статус тимчасового захисту в країнах ЄС, зросла на 33,5 тисячі осіб. Тепер загальна чисельність таких людей становить 4,13 мільйона.

Також ми розповідали, що Вільнюський офіс Міжнародної організації з міграції (МОМ Литва) надасть допомогу українським військовим біженцям, які щойно прибули. Для них передбачено одноразову виплату у розмірі 176 євро.