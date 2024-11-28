Выплаты для украинцев в Польше – какие гранты можно получить в 2024 году

Польские злотые. Фото: Pexels

Украинцы в Польше могут получить финансовую поддержку благодаря ряду инициатив, направленных на улучшение жилищных условий, профессиональной адаптации и помощь в реализации социальных проектов. Эти программы разработаны для разных категорий граждан и гарантируют существенную финансовую поддержку получателям.

О том, какие выплаты могут получить украинцы в Польше и что для этого нужно, сообщили на сайте "Uapl.info".

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Какие выплаты могут получить украинцы в Польше

Украинские мигранты в Польше могут воспользоваться несколькими программами финансовой поддержки, предлагающими выплаты от 7 000 злотых (около 71 203 грн) до 15 000 злотых (около 152 579 грн). Инициативы направлены на помощь разным категориям переселенцев.

Программа RemontujeMY

Фонд Habitat for Humanity Poland организовал третий этап подачи заявок для украинцев, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Грант в размере до 7 000 злотых (более 71 тыс. грн) могут получить:

те, кто легально находится на территории Польши;

украинцы, выехавшие после 24 февраля 2022 года из-за войны;

граждане со статусом временной защиты (PESEL UKR).

Подача заявок будет продолжаться до 23 декабря 2024 года, участие разрешено как арендаторам, так и владельцам жилья, сдающим его украинцам. Также нововведением третьего этапа есть возможность участия для украинцев, проживающих в социальном жилье. Для этого вместо договора на провидение ремонта необходимо подать документ, подтверждающий предоставление жилья. Заполнить анкету можно на официальном сайте программы.

Программа CARE Poland

Программа CARE Poland предусматривает выплату до 1 500 долларов (62 269 грн) пособия для украинских мигрантов, которые:

прибыли в Польшу после 22 февраля 2024;

имеют статус PESEL UKR, статус беженца или карту избитую;

являются медсестрами или акушерками со стажем работы не менее трех лет за последние пять лет.

Также заявитель должен предоставить подтверждение получения условного разрешения на работу в польской системе здравоохранения или о подаче заявки на его получение.

Средства можно использовать для нострификации диплома, оплаты курсов польского языка или обучения в медицинских университетах Польши. Для участия в программе необходимо подтвердить профессиональную квалификацию, профессиональный опыт и подать заявку до 31 декабря 2024 года на сайте CARE Poland.

Программа фонда Вуйцев

Фонд имени Людвики и Генрика Вуйцев вместе с фондом "Образование для демократии" предлагают гранты от 5 000 (50 833 грн) до 15 000 злотых (152 500 грн) для проведения мероприятий, направленных на помощь беженцам.

Заявки принимаются до 9 декабря 2024 года через платформу witkac.pl. Приоритет предоставляется инициативам по пострадавшим от наводнений в сентябре 2024 года. Результаты отбора будут объявлены до конца января 2025 года, а реализация программ продлится с 16 февраля по 15 июля 2025 года.

Ранее мы писали, что в сентябре количество украинцев, получивших статус временной защиты в странах ЕС, выросло на 33,5 тысячи человек. Теперь общая численность таких людей составляет 4,13 миллиона.

Также мы рассказывали, что Вильнюсский офис Международной организации по миграции (МОМ Литва) предоставит помощь украинским военным беженцам, которые только что прибыли. Для них предусмотрена единовременная выплата в размере 176 евро.