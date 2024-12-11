Минимальная зарплата в Украине — какой размер в 2025 году и от чего зависит

Человек держит деньги в руках. Фото: УНИАН

В 2024 году размер минимальной заработной платы увеличивался дважды. С 1 января она составляла 7 100 гривен, а с 1 апреля этот показатель вырос до 8 000 гривен. Теперь многих украинцев интересует вопрос, от чего зависит размер минималки и какой она будет в 2025 году.

О том, как устанавливается минимальная зарплата в Украине и на что она влияет, пояснили на сайте Верховной Рады Украины.

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Что такое минимальная зарплата и от чего она зависит

Минимальная заработная плата — это установленный государством уровень оплаты труда, гарантирующий оплату простой, неквалифицированной работы. Зарплата не может быть ниже этого уровня за проделанную месячную или почасовую работу. Следует отметить, что в этот показатель не входят доплаты, премии и компенсации.

Минимальный уровень зарплаты является государственной гарантией, действующей по всей стране, независимо от формы собственности предприятия. Размер минималки ежегодно определяет Верховная Рада по представлению Кабинета Министров в законе о Государственном бюджете. При этом учитываются предложения профсоюзов и работодателей.

Изменить уровень минимальной зарплаты можно при корректировке госбюджета, в том числе из-за роста цен на товары и услуги. Новый уровень зарплаты вступает в силу только после обновления закона о госбюджете.

Какой будет минимальная зарплата в 2025 году

Согласно статье 8 Закона Украины "О Государственном бюджете на 2025 год", с 1 января 2025 года в Украине установлены следующие размеры минимальной заработной платы:

Месячный размер — 8 000 гривен. Почасовой размер — 48 гривен.

Уровень минимальной зарплаты оказывает значительное влияние на социальную и экономическую жизнь страны. Он используется для определения:

Минимального уставного капитала компаний — определение наименьшего размера уставного капитала акционерных обществ, обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью.

Налоговой социальной льготы — размер льготы зависит от уровня минимальной зарплаты.

Налога на доходы физических лиц — при продаже недвижимости размер налога рассчитывается с учетом минимальной зарплаты.

Компенсаций за вред здоровью — сумма возмещения для неработающих лиц определяется на основе минимальной зарплаты.

Оплаты дополнительных выходных дней — работники, заканчивающие обучение, получают оплату за дни отдыха в зависимости от минимальной зарплаты.

Процедуры банкротства — минимальная зарплата используется как показатель для определения оснований возбуждения дела о банкротстве.

Минимальная зарплата является важным социальным и экономическим инструментом. От нее зависят не только базовые стандарты оплаты труда, но и размер других выплат, налогов и компенсаций в Украине. Если работодатель выплачивает работникам зарплату ниже установленного минимума, это может стать дополнительным основанием для законного расторжения трудового договора с ним.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что уровень заработной платы является ключевым экономическим показателем, влияющим на многочисленные аспекты социальной жизни украинцев. От этого показателя зависят также некоторые государственные выплаты.

Также мы рассказывали, что многие украинцы надеются получить годовую премию, которая обычно равна месячному окладу и насчитывается в декабре. Среди тех, кто может рассчитывать на 13 зарплату, есть и педагоги, имеющие право на вознаграждение за свою усердную работу.