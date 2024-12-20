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Алименты в Украине — сколько будут платить родители в 2025 году

20 декабря 2024 12:53
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Какими будут алименты на детей в 2025 году — минимальный и максимальный размер
Человек, держащий деньги в руке. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Алименты — это регулярные платежи, которые родитель выплачивает в поддержку ребенка, если он не проживает вместе с ним. Сумма алиментов должна быть достаточной для обеспечения основных потребностей и нормального развития ребенка. Законодательством Украины определен минимальный и максимальный размер этих выплат.

О том, каков будет размер алиментов в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Какой минимальный и максимальный размер алиментов в 2025 году

Согласно статье 180 Семейного кодекса Украины, родители должны обеспечивать содержание ребенка до его совершеннолетия, то есть до 18 лет. В 2025 году правила начисления алиментов в Украине останутся такими же, как и в прошлом году.

Это связано с тем, что большая часть бюджета идет на оборону и поддержку армии. Поэтому пересматривать социальные стандарты, в частности прожиточный минимум, который влияет на размер алиментов, пока не планируется. Прожиточный минимум на 2025 год установили на таком уровне:

  • Для детей до 6 лет: 2 563 грн.
  • Для детей от 6 до 18 лет: 3 196 грн.

Эти суммы определяют минимальный и максимальный размер алиментов. Однако выплата, в 2025 году, не может быть менее 50% от прожиточного минимума для соответствующего возраста ребенка. Следовательно, в следующем году алименты будут следующими:

  • Дети до 6 лет
  1. Минимальные – 1 281,5 грн;
  2. Максимальные – 25 630 грн.
  • Дети от 6 до 18 лет
  1. Минимальные – 1 598 грн;
  2. Максимальные – 31 960 грн.

Максимальная сумма алиментов на 2025 год может составить 10 прожиточных минимумов для соответствующего возраста ребенка. Однако если родители согласны, они могут платить больше, но эта сумма должна быть прописана в нотариально заверенном договоре.

От чего зависит размер алиментов

Размер алиментов определяется в зависимости от дохода плательщика и назначается в фиксированной сумме. При этом суд учитывает:

  • доходы и расходы плательщика;
  • наличие имущества (недвижимость, авто и т.п.);
  • состояние здоровья и материальное состояние ребенка и плательщика;
  • наличие других детей и нетрудоспособных родственников у плательщика.

Алименты могут платиться по договоренности между родителями или взиматься через суд, если между ними нет согласия. Если уклонятся от уплаты, предусмотрено наказание, включая штрафы.

Ранее мы писали, что в 2025 году статус "ребенок войны" будет предоставляться всем детям, пострадавшим от военных действий и вооруженных конфликтов. Для получения этого статуса необходимо подать заявление и предоставить определенные документы.

Также мы рассказывали, что в Украине каждый год определяется размер прожиточного минимума — суммы, необходимой для покрытия основных потребностей человека. Однако многие граждане не знают, как рассчитывается этот показатель и на что он влияет.

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