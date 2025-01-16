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I группа инвалидности — полный перечень льгот и выплат в 2025

16 января 2025 08:45
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Помощь для людей с I группой инвалидности — какие выплаты и льготы можно получить в 2025 году
Человек считает деньги. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

К первой группе инвалидности причисляются люди, которые не могут самостоятельно обеспечить свое повседневное существование, постоянно нуждаются в посторонней помощи или присмотре. Они частично или полностью зависят от других в выполнении основных бытовых и социальных функций. Для поддержки таких граждан государством предусмотрены специальные льготы и выплаты.

О том, какие выплаты и льготы имеют люди с 1 группой инвалидности в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Пенсионные выплаты для людей с инвалидностью 1 группы в 2025 году

В 2025 году лица с инвалидностью с детства 1 группы получают пенсию в размере, равном 100% прожиточного минимума, то есть 2 361 грн. Государство также обеспечивает финансовую поддержку людям, которые предоставляют уход таким лицам.

Первую группу инвалидности разделяют на подгруппы. Подгруппа "А" — это люди с тяжелыми нарушениями здоровья’я, которые нуждаются в постоянном уходе. К подгруппе "Б" относятся граждане со значительными нарушениями здоровья’я, которые частично зависят от посторонней помощи в выполнении социально-бытовых функций.

После соответствующего медицинского осмотра человеку назначают группу инвалидности и определяют ее подгруппу. От этого зависит размер государственных выплат:

  1. Лица с инвалидностью с детства 1 группы, подгруппа А — 4 722 грн (200% прожиточного минимума);
  2. Лица с инвалидностью с детства 1 группы, подгруппа Б — 2 361 грн (100% прожиточного минимума).

Также дети с инвалидностью получают пенсии в зависимости от группы:

  1. Дети до 6 лет с инвалидностью, подгруппа А — 5 163 грн;
  2. Другие дети до 6 лет — 1 281,5 грн;
  3. Дети 6–18 лет с инвалидностью, подгруппа А — 6 392 грн;
  4. Другие дети 6–18 лет — 1 598 грн.

В случае изменения размера прожиточного минимума размер выплат автоматически пересчитывается. Социальные выплаты можно получать без дополнительных обращений в органы соцзащиты.

Какие льготы имеют граждане с 1 группой инвалидности в 2025 году

Для поддержки граждан, имеющих первую группу инвалидности, государство предусмотрело немало льгот. В частности:

  • Специальные услуги для лиц с инвалидностью 1 группы:

 

  1. Внеочередная установка домашних телефонов.
  2. Санаторно-курортное лечение детей с инвалидностью.
  3. Бесплатное протезирование для детей с инвалидностью.
  4. Предоставление сурдотехники и услуг сурдоперевода для лиц с нарушениями слуха.
  • Лекарственные средства и медицинское обслуживание

Лица, получающие минимальную пенсию или социальную помощь, имеют право на бесплатное или частично оплачиваемое (50%) получение лекарственных средств по рецепту. Также предоставляются бесплатно или со скидкой:

  1. Протезы (глазные, зубные, челюстные);
  2. Сурдотехника, слуховые аппараты, очки;
  3. Средства передвижения (включая электроколяски);
  4. Автомобили (при наличии медицинских показаний).
  • Бесплатный проезд:
  1. Люди с инвалидностью 1 группы и сопровождающие лица пользуются правом на бесплатный проезд в городском транспорте (кроме такси).
  2. Предполагается скидка 50% на проезд во внутренних автомобильных, железнодорожных, воздушных и речных маршрутах с 1 октября до 15 мая.
  3. Лица с инвалидностью вследствие войны 1 группы, достигшие 85 лет, имеют право на один бесплатный проезд туда и обратно в год и 50% скидки на внутренние поездки без ограничений.

Родители таких детей получают выплаты за период санаторно-курортного лечения при условии предоставления медицинского заключения о необходимости ухода за ребенком.

Скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ)

Для оформления льгот на ЖКУ лицам с инвалидностью 1 группы необходимо подать документы в органы соцзащиты. Лица с инвалидностью вследствие боевых действий имеют право на 100% скидку на:

  1. Пользование жильем в пределах нормы (21 кв. м на человека + 10,5 кв. м на семью);
  2. Коммунальные услуги (газ, электричество, вода) в пределах норм потребления.

Люди, пострадавшие от последствий аварии на ЧАЭС, также пользуются 50% скидкой на жилищно-коммунальные услуги.

Что еще стоит знать украинцам

Также мы рассказывали, что размер материальной помощи для людей с III группой инвалидности зависит от их трудоустройства. Те, кто официально работает, получают меньшие выплаты по сравнению с незанятыми.

Ранее мы писали, что пенсионеры, которые занимались определенными профессиями и проживают в сельской местности, могут пользоваться полной скидкой на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого или жидкого топлива для печей, а также сжиженного газа. Однако в отдельных ситуациях эти льготы могут быть отменены.

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09:34 Движение поездов метро по мостам во время тревог — заявление КГВА

09:29 Садовый выписал премию чиновнице горсовета — стала известна сумма

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

09:29 Авто и две квартиры — НАПК взялась за дочь одесского депутата

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