Льготы для лиц с инвалидностью II группы — как помогает государство в 2025 году

Человек с инвалидностью держит кошелек. Фото: Pexels

В Украине есть льготы для людей с инвалидностью разных групп, но для их получения необходимо иметь удостоверение, подтверждающее этот статус. К категории лиц с инвалидностью II группы относятся граждане, которые способны себя обслуживать, но не могут работать в стандартных условиях.

О том, какие льготы имеют украинцы с II группой инвалидности в 2025 году, отмечается в законе "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине".

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Государство активно поддерживает граждан с инвалидностью, предоставляя им особые льготы и возможности. Для их получения необходимо подтвердить свой статус соответствующим удостоверением. В 2025 году люди с инвалидностью II группы могут рассчитывать на такую поддержку:

Льготы на жилье и коммунальные услуги

Лица с инвалидностью II группы имеют приоритет в получении жилья, особенно если они пострадали на производстве или являются военными, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Хотя льгот на оплату ЖКУ для людей с инвалидностью II группы нет, они могут получить субсидию для коммунальных услуг через органы социальной защиты. Субсидии переназначаются автоматически.

Льготы для работников

Лица с инвалидностью II группы, которые работают, могут воспользоваться определенными правами, согласно украинскому законодательству. Например, для них не устанавливаются испытательные сроки. Они имеют право на расторжение трудового договора по собственной инициативе в любое время. Также работники могут выбрать индивидуальный график работы, например, неполный рабочий день.

Люди с инвалидностью II группы могут брать отпуск в любое время, даже до шестимесячного срока непрерывной работы. Также им предоставляется большая продолжительность ежегодного отпуска.

Льготы на лекарства

При амбулаторном лечении люди с инвалидностью II группы могут получить лекарственные средства со скидкой 50%. Лица, инвалидность которых стала следствием войны, имеют право на бесплатные лекарства.

Транспортные льготы

Люди с инвалидностью II группы имеют право на внеочередное обслуживание в общественном транспорте и на предприятиях, предоставляющих услуги населению. Они также имеют право на бесплатный проезд в городском транспорте, а с 1 октября по 15 мая — на скидку 50% на другие виды транспорта (воздушного, железнодорожного, речного и автомобильного).

Образовательные льготы

Студенты с инвалидностью II группы могут получать социальную стипендию и дополнительную помощь. Поступление в высшие учебные заведения осуществляется по квотам.

Льготы на связь

Лица с инвалидностью II группы имеют право на бесплатную установку телефонов и получение мобильных телефонов для письменного общения.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что люди, отнесенные к первой группе инвалидности, не способны самостоятельно обеспечивать собственную повседневную жизнь, нуждаясь в постоянном уходе или помощи со стороны. Для таких граждан государство ввело отдельные выплаты и льготы.

Также мы рассказывали, что поддержка пенсионеров является одним из важных направлений социальной политики Украины. Однако не все пожилые женщины знают о своих правах или возможности получить льготы от государства.