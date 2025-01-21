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Поддержка ветеранов труда в 2025 году — какие льготы доступны

21 января 2025 10:07
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Ветераны труда в Украине — кто может получить статус и какие льготы доступны в 2025 году
Пожилой человек в авто. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Лільги для ветеранов труда — это важный элемент социальной поддержки, который помогает улучшить качество жизни этой категории граждан. Поддержка охватывает как социальную, так и медицинскую сферы, обеспечивая более комфортные условия жизни для украинцев с таким статусом.

О том, кто может получить статус ветерана труда и какие льготы предоставляются таким гражданам в 2025 году, объяснили в Министерстве социальной политики Украины.

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Кто может получить статус ветерана труда

В Украине предусмотрены специальные льготы для ветеранов труда, которые могут существенно улучшить условия жизни граждан с этим статусом. Его могут получить следующие категории украинцев:

  • инвалиды I и II групп, имеющие стаж работы не менее 15 лет;
  • те, кто имеет медаль "Ветеран труда", полученную по законодательству СССР;
  • мужчины с трудовым стажем 40 лет и женщины со стажем 35 лет, которые уже вышли на пенсию;
  • лица, которым была назначена пенсия на льготных условиях в соответствии со Списком № 1, охватывающим работу в подземных условиях, в частности с высокой вредностью, при условии стажа 25 лет для женщин и 30 лет для мужчин;
  • лица, работавшие по Списку № 2, который охватывает работы с вредными условиями, при наличии 30 лет стажа для женщин и 35 лет для мужчин;
  • пенсионеры, получившие пенсию на льготных условиях или за выслугу лет в соответствии с положениями статей 13 и 52 Закона Украины "О пенсионном обеспечении", если их трудовой стаж составляет 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин;
  • люди с диагнозами гипофизарный нанизм или диспропорциональный карликовый рост, которые вышли на пенсию по статье 18 Закона "О пенсионном обеспечении", имея 25 лет стажа для женщин и 30 лет для мужчин.

Для подтверждения статуса обязательно нужно иметь соответствующее удостоверение.

Какие льготы имеют ветераны труда в 2025 году

Граждане, имеющие статус ветерана труда, имеют право на такие льготы:

  • освобождение от уплаты земельного налога;
  • возможность установки домашнего телефона без очереди;
  • бесплатный проезд всеми видами городского транспорта, кроме такси;
  • преимущества во вступлении в садоводческие товарищества и гаражные кооперативы;
  • приоритет в предоставлении кредитов на строительство или покупку жилья, дач или обустройство садовых участков;
  • возможность брать отпуск в удобное время, а также дополнительный отпуск без оплаты до двух недель в год;
  • первоочередное право на получение жилья, земельных участков для индивидуального строительства или огородничества, а также на ремонт жилья и обеспечение топливом.

Льготы на проезд предоставляются, если среднемесячный доход семьи за последние шесть месяцев не превышает установленного уровня для получения налоговой социальной льготы.

Какие медицинские льготы имеют ветераны труда

Ветераны труда имеют ряд преимуществ в сфере здравоохранения:

  • право обслуживаться в поликлиниках, к которым они были прикреплены ранее;
  • возможность бесплатного зубопротезирования (кроме протезов из драгоценных материалов);
  • преимущественный доступ к санаторно-курортному лечению или компенсация его стоимости.

Кроме того, ветераны труда имеют право на ежегодное медицинское обследование с участием необходимых специалистов, а также первоочередное обслуживание в медицинских учреждениях, аптеках и госпитализацию.

Ранее мы писали, что социальная поддержка пожилых людей является важным направлением государственной политики в Украине. Однако многие пенсионерки не осведомлены о своих правах и возможности воспользоваться льготами, из-за чего они могут потерять важную помощь от государства.

Также мы рассказывали, что для лиц с инвалидностью разных групп предусмотрены льготы, но их получение требует наличия документа, подтверждающего соответствующий статус. К II группе инвалидности относятся те, кто способен самостоятельно обеспечивать свои базовые потребности, но не может работать в обычных условиях.

ветераны статус льготы помощь социальная защита

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