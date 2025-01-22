Льготы и надбавки после 70 лет — какую поддержку оказывает государство в 2025

Пожилой мужчина держит лекарства. Фото: УНИАН

Пенсионерам старше 70 лет, государство предоставляет льготы, которые значительно облегчают их повседневную жизнь. Также в 2025 году такие граждане могут рассчитывать на возрастные надбавки, которые автоматически увеличат размер их пенсий.

О доплатах и льготах, которые могут получить пенсионеры после 70 лет, рассказали на сайте Пенсионного фонда Украины.

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Какие надбавки получат пенсионеры старше 70 лет

В 2025 году украинские пенсионеры, которым исполнится 70 лет, могут рассчитывать на повышение пенсии и другие льготы от государства. Украинцы, чья пенсия не превышает 10 340,35 грн, получат возрастные надбавки, размер которых в этом году составляет:

для лиц, достигших 70 лет, но еще не достигших 75 — до 300 грн;

для лиц от 75 до 80 лет — до 456 грн;

для лиц старше 80 лет — до 570 грн.

Кроме того, в рамках программы "Тысяча Зеленского", пенсионеры смогут получить единоразовую помощь в размере 1000 грн. Программа будет действовать до конца февраля 2025 года. Средства будут зачислены на карту Национального кэшбэка, которую можно оформить через приложение "Дія" или через банк-партнер. Важно помнить, что снять наличные с этой карты невозможно, а потратить деньги можно до конца 2025 года.

Какие льготы имеют граждане старше 70 лет

Кроме выплат, украинским пенсионерам старше 70 лет доступно немало льгот от государства, в частности:

Бесплатная юридическая помощь, включая консультации, оформление документов и другие правовые услуги (некоторые услуги предоставляются со скидкой, а не бесплатно). Освобождение от налога на землю для пенсионеров, владеющих земельными участками определенного размера (от 0,01 га до 2 га в зависимости от назначения земли). Бесплатный проезд в городском общественном транспорте (кроме метро и такси), а также на пригородных автобусах и электричках. 50% скидка на автострахование для пенсионеров, имеющих автомобиль с двигателем до 2500 куб. см или электродвигателем до 100 кВт.

Кроме того, для пенсионеров, которые проживают в сельской местности или работали в отраслях медицины, образования или культуры, есть возможность получить льготы на коммунальные услуги. Другие пенсионеры, которые живут в городах, могут подать заявку на субсидии через Пенсионный фонд Украины или портал "Дія", если их расходы на коммунальные услуги превышают обязательный платеж.

Что еще будет интересно украинцам

Ранее мы писали, что льготы для ветеранов труда являются важным аспектом социальной поддержки, способствующим повышению качества жизни этой категории лиц. Они охватывают как медицинскую, так и социальную помощь, создавая более комфортные условия для жизни заслуженных украинцев.

Также мы рассказывали, что поскольку пенсионеры являются одной из наиболее уязвимых групп населения, государство оказывает им финансовую поддержку и помощь в различных сферах. Таким образом, граждане, достигшие 60 лет в 2025 году и имеющие пенсионное удостоверение, могут пользоваться государственными льготами.