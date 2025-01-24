Льготный проезд для пенсионеров — есть ли скидки на железнодорожные билеты в 2025 году

Пенсионерка в поезде. Фото: УНИАН

В Украине льготы на проезд по железной дороге доступны лишь для определенных групп граждан. Одни категории льготников имеют право на бесплатный проезд только в электричках, другие могут получить скидки на билеты для региональных и скоростных поездов.

О том, какие скидки имеют пенсионеры при пользовании железнодорожным транспортом в 2025 году, отмечается на официальном сайте Укрзализныци.

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Пенсионеры могут ездить бесплатно лишь в пригородных электричках. Они должны оплачивать полную стоимость билета на поезда дальнего следования.

Также пожилые люди могут ездить бесплатно в городском общественном транспорте. Льгота предоставляется на проезд в троллейбусах, автобусах и маршрутках, однако не распространяется на такси и метрополитен. Для бесплатного проезда украинцам нужно предоставить пенсионное удостоверение установленного образца.

Кому еще Укрзализныця предоставляет льготные условия проезда;

Льготы для многодетных семей

Дети из многодетных семей имеют право на бесплатный проезд в пригородных электричках. Для подтверждения льготы необходимо предоставить соответствующее удостоверение.

Льготы для студентов

Студенты высших учебных заведений I-IV уровня и ПТУ получают 50% скидки на проезд в поездах дальнего следования (плацкарт) и региональных поездах (вагоны 2 и 3 класса), а также в электричках. Скидка доступна только для студентов дневной формы обучения при наличии студенческого билета.

Льготы для лиц с инвалидностью

Лица с инвалидностью могут ездить бесплатно в пригородных электричках. Если лицо сопровождает человека с 1 группой инвалидности, оно может получить скидку 50% на билет с 1 октября по 15 мая.

В поездах дальнего следования лица с инвалидностью и их сопровождающие имеют право на 50% скидку в период с 1 октября по 15 мая. Для подтверждения льготы нужно предоставить пенсионное удостоверение.

Льготы для участников боевых действий

Участники боевых действий (АТО, ОСС, полномасштабное вторжение) могут бесплатно пользоваться пригородными электричками. Также они имеют право на бесплатный проезд в поездах 1 раз в 2 года (туда-обратно) или со скидкой 50% 1 раз в год. Для получения льготного билета нужно показывать удостоверение участника боевых действий.

Бесплатный проезд для других льготных категорий

К льготным категориям, имеющим право на бесплатный проезд электричкой, относятся:

Участники боевых действий. Дети из многодетных семей. Чернобыльцы и их семьи. Участники Великой отечественной войны. Ветераны МВД, военной службы, налоговой. Инвалиды Великой отечественной войны 1, 2, 3 группы. Отцы военных, которые погибли или пропали без вести. Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

Полный список граждан, имеющих право на льготы на проезд по железной дороге, можно просмотреть на официальном сайте Укрзализныци.

Ранее мы писали, что некоторые украинцы имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Кроме того, за детей также не нужно платить, но это касается только тех, кто не достиг определенного возраста.

Также мы рассказывали, что метрополитен остается одним из самых быстрых и дешевых средств передвижения в крупных городах. Ежедневно тысячи жителей Украины пользуются подземкой. Хотя для большинства людей проезд стоит 8 грн, существуют отдельные категории граждан, которые могут не платить.