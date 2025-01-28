Льготы для УБД в 2025 году — какие скидки на железнодорожные билеты доступны защитникам

Военный на железнодорожном перроне. Фото: Reuters

Цены на билеты Укрзализныци постепенно растут, и иногда бывает трудно найти билет для покупки. Однако есть ряд льгот, позволяющих определенным категориям граждан получить билеты на поезд бесплатно или со значительной скидкой. Это также касается защитников, принимавших участие в боевых действиях (УБД).

О том, какие скидки на железнодорожные билеты могут получить УБД в 2025 году, отмечается на сайте Укрзализныци.

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Имеют ли УБД льготы на железнодорожном транспорте

В Украине определенные категории граждан имеют право на льготы при поездках в пригородном, городском и международном железнодорожном транспорте. Для защитников предусмотрены следующие льготы:

Участники боевых действий имеют право на бесплатный проезд один раз в два года (в обе стороны) или на скидку 50% на внутренние маршруты один раз в год. Родители погибших, умерших или пропавших без вести защитников во время выполнения воинского долга могут воспользоваться бесплатным проездом один раз в два года (в обе стороны) или получить скидку 50% на внутренние маршруты один раз в год. Участники Революции Достоинства могут воспользоваться бесплатным проездом один раз в год в две стороны и получить 50% скидку на внутренние маршруты без ограничения количества поездок. Участники боевых действий Второй мировой войны в возрасте 85 лет и старше имеют 50% скидку на билеты один раз в год или бесплатно пользоваться поездами на внутренних рейсах с 1 октября по 15 мая. К соответствующему удостоверению должно прилагаться письмо с талонами. Ветераны силовых структур могут бесплатно путешествовать пригородными поездами. Герои Советского Союза и кавалеры ордена Славы имеют право на бесплатный проезд один раз в год в обе стороны на вагонах "СВ" на внутренних и международных рейсах.

Кто еще имеет право на льготный проезд Укрзализныцей

Люди с инвалидностью І группы и их сопровождающие получают 50% скидку на внутренние маршруты с 1 октября до 15 мая и бесплатный проезд в пригородных поездах. Если человек получил инвалидность вследствие войны, он имеет право на 50% скидку один раз в год или бесплатный проезд один раз в два года.

Ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС и пострадавшие от катастрофы имеют право на бесплатный проезд в пригородных поездах. Пенсионеры также не платят за билеты на электрички пригородного сообщения. Для детей действуют следующие условия:

Дети до 6 лет могут путешествовать бесплатно, если им не предоставляется отдельное место. Дети в возрасте от 6 до 14 лет получают 25% скидку. Дети из многодетных семей, сироты, пострадавшие от аварии на ЧАЭС и дети с инвалидностью могут бесплатно путешествовать пригородными поездами. Дети с инвалидностью также имеют 50% скидку на внутренние маршруты с 1 октября до 15 мая.

Студенты очной формы обучения в вузах I-IV уровней аккредитации имеют 50% скидку на проезд в вагонах 2-го и 3-го классов на внутренних и международных маршрутах.

Ранее мы писали, что согласно украинскому законодательству, военнослужащие, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, могут получить бесплатное жилье от государства. Для этого нужно находиться на квартирном учете по месту жительства.

Также мы рассказывали, что в 2025 году женщины, достигшие 60-летнего возраста, смогут воспользоваться правом на бесплатный проезд, но только на определенных транспортных средствах. Для этого необходимо иметь соответствующее удостоверение.