Право на бесплатный проезд в маршрутках — будут ли предоставлять льготы в марте 2025

Льготный проезд в 2025 — кто не будет платить в маршрутке в марте
В марте 2025 года некоторые категории украинцев будут иметь право на бесплатный проезд в маршрутных такси. Государство гарантирует эти льготы социально уязвимым группам населения, однако на практике перевозчики нередко ограничивают количество льготных мест. Поэтому стоит знать, можете ли вы воспользоваться этим преимуществом и что делать в случае безосновательного отказа.
О том, для кого государство будет покрывать проезд в маршрутках в марте 2025 года, объяснили специалисты Безплатной правовой помощи.
Кто не будет платить за маршрутку в марте
Перечень людей, которым предоставляется право на бесплатное передвижение общественным транспортом, включает:
- детей из многодетных семей;
- срочников Вооруженных сил Украины;
- участников боевых действий и лиц, приравненных к ним;
- детей в возрасте до 6 лет (без предоставления отдельного места);
- лиц с инвалидностью вследствие войны и приравненных к ним;
- военнослужащих, получивших инвалидность из-за войны;
- родителей погибших или пропавших без вести военнослужащих;
- реабилитированных лиц, получивших инвалидность из-за репрессий;
- детей с инвалидностью, вызванной последствиями аварии на ЧАЭС;
- полицейских и сотрудников СБУ при исполнении служебных обязанностей;
- лиц с инвалидностью I и II группы, детей с инвалидностью, а также их сопровождающих (один человек);
- пострадавших от Чернобыльской катастрофы (I категория) и ликвидаторов аварии (II категория);
- ветеранов силовых структур, в частности полиции, прокуратуры, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службы, СБУ, Госспецсвязи и т.д.
Могут ли отказать в бесплатном проезде
Местные власти не всегда закладывают в бюджет необходимые средства для покрытия расходов на перевозку льготников, заставляя перевозчиков функционировать без финансовой поддержки. В результате многие водители ограничивают количество пассажиров, имеющих право на бесплатный проезд, принимая лишь 1-2 человек, а остальным приходится ждать следующего рейса.
Однако это не дает оснований для отказа в перевозке льготных категорий граждан. В случае безосновательного отказа водителя могут привлечь к ответственности согласно действующему законодательству.
Ранее мы писали, что в Украине отдельные категории граждан имеют возможность бесплатного проезда в общественном транспорте. Это право распространяется не только на пенсионеров, но и на другие льготные группы населения, что позволяет им бесплатно пользоваться автобусами, трамваями и троллейбусами.
Также мы рассказывали, что метрополитен остается одним из самых удобных и доступных видов транспорта для жителей крупных городов. Хотя стандартная стоимость разовой поездки составляет 8 гривен, определенные категории граждан могут пользоваться метро бесплатно.
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