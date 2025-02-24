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Льготный проезд в 2025 — кто не будет платить в маршрутке в марте

24 февраля 2025 17:22
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Право на бесплатный проезд в маршрутках — будут ли предоставлять льготы в марте 2025
Водитель маршрутки. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

В марте 2025 года некоторые категории украинцев будут иметь право на бесплатный проезд в маршрутных такси. Государство гарантирует эти льготы социально уязвимым группам населения, однако на практике перевозчики нередко ограничивают количество льготных мест. Поэтому стоит знать, можете ли вы воспользоваться этим преимуществом и что делать в случае безосновательного отказа.

О том, для кого государство будет покрывать проезд в маршрутках в марте 2025 года, объяснили специалисты Безплатной правовой помощи.

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Перечень людей, которым предоставляется право на бесплатное передвижение общественным транспортом, включает:

  • детей из многодетных семей;
  • срочников Вооруженных сил Украины;
  • участников боевых действий и лиц, приравненных к ним;
  • детей в возрасте до 6 лет (без предоставления отдельного места);
  • лиц с инвалидностью вследствие войны и приравненных к ним;
  • военнослужащих, получивших инвалидность из-за войны;
  • родителей погибших или пропавших без вести военнослужащих;
  • реабилитированных лиц, получивших инвалидность из-за репрессий;
  • детей с инвалидностью, вызванной последствиями аварии на ЧАЭС;
  • полицейских и сотрудников СБУ при исполнении служебных обязанностей;
  • лиц с инвалидностью I и II группы, детей с инвалидностью, а также их сопровождающих (один человек);
  • пострадавших от Чернобыльской катастрофы (I категория) и ликвидаторов аварии (II категория);
  • ветеранов силовых структур, в частности полиции, прокуратуры, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службы, СБУ, Госспецсвязи и т.д.

Могут ли отказать в бесплатном проезде

Местные власти не всегда закладывают в бюджет необходимые средства для покрытия расходов на перевозку льготников, заставляя перевозчиков функционировать без финансовой поддержки. В результате многие водители ограничивают количество пассажиров, имеющих право на бесплатный проезд, принимая лишь 1-2 человек, а остальным приходится ждать следующего рейса.

Однако это не дает оснований для отказа в перевозке льготных категорий граждан. В случае безосновательного отказа водителя могут привлечь к ответственности согласно действующему законодательству.

Ранее мы писали, что в Украине отдельные категории граждан имеют возможность бесплатного проезда в общественном транспорте. Это право распространяется не только на пенсионеров, но и на другие льготные группы населения, что позволяет им бесплатно пользоваться автобусами, трамваями и троллейбусами.

Также мы рассказывали, что метрополитен остается одним из самых удобных и доступных видов транспорта для жителей крупных городов. Хотя стандартная стоимость разовой поездки составляет 8 гривен, определенные категории граждан могут пользоваться метро бесплатно.

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