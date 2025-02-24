Право на бесплатный проезд в маршрутках — будут ли предоставлять льготы в марте 2025

Водитель маршрутки. Фото: УНИАН

В марте 2025 года некоторые категории украинцев будут иметь право на бесплатный проезд в маршрутных такси. Государство гарантирует эти льготы социально уязвимым группам населения, однако на практике перевозчики нередко ограничивают количество льготных мест. Поэтому стоит знать, можете ли вы воспользоваться этим преимуществом и что делать в случае безосновательного отказа.

О том, для кого государство будет покрывать проезд в маршрутках в марте 2025 года, объяснили специалисты Безплатной правовой помощи.

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Перечень людей, которым предоставляется право на бесплатное передвижение общественным транспортом, включает:

детей из многодетных семей;

срочников Вооруженных сил Украины;

участников боевых действий и лиц, приравненных к ним;

детей в возрасте до 6 лет (без предоставления отдельного места);

лиц с инвалидностью вследствие войны и приравненных к ним;

военнослужащих, получивших инвалидность из-за войны;

родителей погибших или пропавших без вести военнослужащих;

реабилитированных лиц, получивших инвалидность из-за репрессий;

детей с инвалидностью, вызванной последствиями аварии на ЧАЭС;

полицейских и сотрудников СБУ при исполнении служебных обязанностей;

лиц с инвалидностью I и II группы, детей с инвалидностью, а также их сопровождающих (один человек);

пострадавших от Чернобыльской катастрофы (I категория) и ликвидаторов аварии (II категория);

ветеранов силовых структур, в частности полиции, прокуратуры, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службы, СБУ, Госспецсвязи и т.д.

Могут ли отказать в бесплатном проезде

Местные власти не всегда закладывают в бюджет необходимые средства для покрытия расходов на перевозку льготников, заставляя перевозчиков функционировать без финансовой поддержки. В результате многие водители ограничивают количество пассажиров, имеющих право на бесплатный проезд, принимая лишь 1-2 человек, а остальным приходится ждать следующего рейса.

Однако это не дает оснований для отказа в перевозке льготных категорий граждан. В случае безосновательного отказа водителя могут привлечь к ответственности согласно действующему законодательству.

Ранее мы писали, что в Украине отдельные категории граждан имеют возможность бесплатного проезда в общественном транспорте. Это право распространяется не только на пенсионеров, но и на другие льготные группы населения, что позволяет им бесплатно пользоваться автобусами, трамваями и троллейбусами.

Также мы рассказывали, что метрополитен остается одним из самых удобных и доступных видов транспорта для жителей крупных городов. Хотя стандартная стоимость разовой поездки составляет 8 гривен, определенные категории граждан могут пользоваться метро бесплатно.